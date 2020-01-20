Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесённый президентом России Владимиром Путиным, будет рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 21 января.
Комитет по госстроительству и законодательству начнёт эту работу сразу после заседания Совета Госдумы. Завтра состоится заседание комитета, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.
Также во вторник в 11:30 мск состоится дополнительное заседание Совета нижней палаты парламента, который рассмотрит предложение профильного комитета по законопроекту и определит дату первого чтения.
Как ранее сообщал NEWS.ru, законопроект о поправке в Конституцию РФ гласит, что решения межгосударственных органов, противоречащие основному закону, не подлежат исполнению Россией.
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