https://static.news.ru/photo/6267a7c0-3ba1-11ea-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о поправке в Конституцию РФ, внесённый президентом России Владимиром Путиным, будет рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 21 января.

Комитет по госстроительству и законодательству начнёт эту работу сразу после заседания Совета Госдумы. Завтра состоится заседание комитета, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.

Также во вторник в 11:30 мск состоится дополнительное заседание Совета нижней палаты парламента, который рассмотрит предложение профильного комитета по законопроекту и определит дату первого чтения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, законопроект о поправке в Конституцию РФ гласит, что решения межгосударственных органов, противоречащие основному закону, не подлежат исполнению Россией.