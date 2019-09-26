Издание Deutsche Welle действительно нарушило отечественное законодательство. В его действиях выявлены признаки оправдания экстремизма. Об этом заявил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв.
По его словам, издание обладает всеми признаками иностранного агента. В связи с этим в Минюст будут направлены материалы для рассмотрения вопроса о признании DW таковым.
Кроме того, комиссия обратится в МИД с просьбой рассмотреть вопрос о лишении DW аккредитации, сообщает
Ранее сообщалось, что DW призвало читателей к участию в несанкционированных митингах в Москве 3 августа. Как писал News.ru, В МИДе это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела России, а также отметили, что материалы издания противоречат журналистской этике.