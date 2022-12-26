Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил России, вооруженного ракетами «Кинжал», освоили применение этих гиперзвуковых ракет, сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, комплекс показал высокую эффективность и был неоднократно применён для поражения наземных целей в ходе специальной военной операции на Украине, что стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях.
В настоящее время все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса, — отметил генерал.
Ранее сообщалось, что основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал» станет модификация истребителя МиГ-31, первые опытные МиГ-31И уже прошли обкатку. Модифицированный боевой самолет впервые оснастили уникальными цифровыми комплексами, которые повысили его летные характеристики и возможности. Речь об электродистанционной системе управления и бортовых компьютерах, которые дают возможность в полностью автоматическом режиме выводить истребитель на нужную траекторию запуска и в нужный момент запускать гиперзвуковую ракету.