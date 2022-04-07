Командующий СКО Росгвардии вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта

Командующий Северо-Кавказским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, передаёт ТАСС. Захаров зачитал указ президента России Владимира Путина и вручил Кадырову погоны. Торжественная церемония прошла в Грозном.

Присвоено очередное воинское звание высшего офицера генерал-лейтенант генерал-майору Кадырову Рамзану Ахматовичу — главе Чеченской Республики, — зачитал командующий СКО Росгвардии.

В ходе церемонии звание генерал-лейтенанта было также вручено первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии Алибеку Делимханову.

28 марта о присвоении звания Кадырову заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Он отметил, что таким образом власти отметили вклад политика в победу над международным терроризмом в Чечне. Соратник Кадырова тогда назвал его «примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу».

Ранее Кадыров заявил, что в специальной операции РФ на Украине участвуют практически все мужчины из рода Кадыровых. По словам главы Чечни, бойцы успешно справляются с задачами и уверенными шагами проводят «дешайтанизацию» Украины.