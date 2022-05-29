Командующий РВСН: у комплекса «Сармат» нет аналогов в мире Командующий РВСН Каракаев заявил, что у комплекса «Сармат» нет аналогов в мире

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что у российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» на данный момент нет аналогов в мире. В интервью телеканалу «Звезда» он уточнил, что его поддержание и модификация находятся в руках отечественных специалистов.

Сегодня нужно говорить о комплексе «Сармат» как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет. Это раз. И второе — это комплекс, который создает военно-промышленный комплекс России, который сегодня не зависит ни от чего, и в дальнейшем его эксплуатация, поддержание, модификация — только в наших руках. Для того чтобы он был на страже рубежей нашей Родины, — подчеркнул Каракаев.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в рамках программы ее госиспытаний состоялся на космодроме Плесецк 20 апреля 2022 года из пусковой установки. В Минобороны заявили, что расчетные характеристики подтверждены, учебные боевые блоки поразили цели в заданном районе полигона Кура на Камчатке.

Пока комплекс проходит испытания, по завершении которых он поступит на вооружение РВСН. Он отправится на боевое дежурство в Красноярский край. В Ужурском ракетном соединении региона уже начата подготовка головного ракетного полка к перевооружению — «Сармат» там заменит ракеты «Воевода».

Отличает новую ракету расширенный диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

Как пояснили в Минобороны, «Сармат», имея самый мощный двигатель в мире, может поражать цели на больших дальностях, в этом ему помогает возможность использовать различные траектории полёта, преодолевая любые существующие и перспективные системы ПРО.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись с воронкой после испытания новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Глава госкорпорации посоветовал потенциальным противникам России быть повежливее.