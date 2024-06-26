Командование ВСУ гонит людей на убой: новости СВО на вечер 26 июня

Фото: МО Украины

Российские войска продолжают интенсивное наступление в районе Часова Яра и совершают «беспощадные атаки» на позиции ВСУ, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных, находящихся на передовой. Отмечается, что ВС РФ оказывают давление на противника, «едва давая время на передышку».

Военэксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru поделился мнением, что украинское руководство в Часове Яре и Волчанске просто «гонит людей на убой». По его словам, ВС России приходится заниматься «утилизацией» резервов противника, которые туда приходят.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 26 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что происходит в Часове Яре

Украинские военные рассказали The Washington Post, что российские войска нарушают ротацию украинских войск и доставку некоторых грузов в районе Часова Яра. Как отмечает издание, армия РФ совершает наземные атаки и воздушные удары.

Командир взвода, который входит в состав 43-й артиллерийской бригады ВСУ, в разговоре с изданием отметил, что российское продвижение вынуждает солдат «работать без перерыва», практически не оставляя им времени на отдых.

«Работаем, можно сказать, без отдыха. Так что двух одинаковых дней не бывает. Всегда нужно быть готовым работать день и ночь», — сказал он.

Военэксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ постоянно пополняют резервы в Часове Яре и Волчанске. Он выразил мнение, что украинское руководство просто «гонит людей на убой».

По оценкам Матвийчука, ВС РФ смогут взять Часов Яр под контроль, когда сопротивление ВСУ ослабнет еще больше. Он предположил, что город практически «готов упасть в руки» российской армии. При этом он отметил, что точные сроки взятия города назвать сложно.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Минобороны России сообщает, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. За сутки противник потерял до 1815 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении 11 контратак украинских штурмовых групп, занятии более выгодных рубежей и улучшении тактического положения в районе нескольких населенных пунктов в Донбассе.

Тем временем ВКС России нанесли удар по позициям и технике ВСУ в 109 районах в зоне СВО. В частности, были уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS, два реактивных снаряда HIMARS, транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение, а также 76 украинских беспилотников.

В военном ведомстве также отметили, что взятие населенного пункта Константиновка даст возможность российским бойцам осуществлять огневой контроль стратегической трассы на Угледар, что, в свою очередь, позволит создать предпосылки к осаде размещенного там мощного гарнизона украинской армии. По последним данным, штурмовики группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на подступах к Константиновке и оборона ВСУ разваливается, несмотря на численный перевес.

Зеленский намекнул на новые кадровые чистки

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале на фоне въезда в город Покровск на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Он рассказал, что провел там совещание по «безопасности и поддержке людей».

Украинский лидер отметил, что у него накопилось «много вопросов» к местным властям. В частности, многие профильные чиновники, которые должны быть в регионе, отсутствуют на месте «по полгода и больше». По ним будут сделаны «соответствующие выводы», добавил Зеленский.

Фото: Global Look Press Владимир Зеленский

Раскрыты неудобные подробности из прошлого нового командующего ВСУ

Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов покинул Мариуполь в 2022 году под видом беженца, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Гнатов оставил своих подчиненных.

«Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — заявил Рогов.

Он добавил, что Гнатов является военным преступником, который продемонстрировал «трусость». Ему предстоит ответить за деяния по всей строгости российского закона, подчеркнул Рогов.

Что МИД РФ узнал о новом саммите по Украине

Запад пытается уговорить некоторые арабские страны принять у себя новую конференцию по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «Примаковских чтениях». Он напомнил, что участники таких мероприятий должны полностью учитывать Устав ООН, в том числе его положения об уважении прав человека.

«[Запад] пытается сейчас некоторые арабские страны уговорить принять у себя какой-то новый такой хурал (собрание по-монгольски, иносказательно — встречу по Украине. — NEWS.ru). На будущее хочу адресовать призыв: когда будут в очередной раз приглашать страны — съездите, но задайте эти вопросы насчет тех принципов Устава ООН, которые не хочет видеть в упор ни западная, ни киевская сторона», — сказал министр.

Тем временем дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция добилась исключения греческого патриархата Стамбула из списка стран и организаций, подписавших совместную декларацию по итогам мирного саммита по Украине в Швейцарии. По его словам, организаторы конференции были вынуждены пересмотреть перечень после соответствующего запроса Анкары.

Названа сумма ущерба от действий Киева

Сумма ущерба от действий Киева в Донбассе, Новороссии и приграничных районах составила более 734 млн рублей, сообщил зампредседателя СКР Александр Федоров. По его словам, специалистами исследованы более 70 тысяч домов и других объектов.

«Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей», — заявил Федоров.

Он уточнил, что в 2022 и 2023 годах эксперты Следственного комитета провели около 7,5 тысячи экспертиз по разрушенным объектам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

О чем Захарова предупредила Сеул

Москва призывает Сеул пересмотреть позицию по передаче вооружения Киеву, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях XII Петербургского международного юридического форума. По ее словам, это приведет к необратимым последствиям для двусторонних отношений.

«В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — сказала Захарова.

Начальник управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Чанг Хо Чжин ранее заявил, что Сеул не будет связан никакими обязательствами по поставкам летального вооружения Украине, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее. Он подчеркнул, что все зависит от решения Москвы.

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