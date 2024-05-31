Командира потерпевшего крушение Ил-76 наградили посмертно Командира разбившегося в Ивановской области Ил-76 наградили званием Героя России

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Сергей Свешников, командир потерпевшего крушение в Ивановской области самолета Ил-76, был посмертно награжден званием Героя России, сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий Военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. По его словам, летчик проявил настоящее мужество и героизм при исполнении воинского долга.

При выполнении задач в рамках специальной военной операции погибли наши боевые друзья, доблестные защитники и патриоты Отечества. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), — заявил генерал-лейтенант.

Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области произошло 12 марта. Чтобы избежать падения на жилые дома, пилоты приняли решение увести воздушное судно в сторону. На борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, все они погибли.

Ранее мэр города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне проведения спецоперации, сообщил о получении ордена Мужества. Он выразил благодарность всем за поддержку.