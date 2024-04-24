Командир ВСУ получил почти 20 лет за удар по нефтебазе в России Командир ВСУ заочно приговорен к 18 годам за атаку на нефтебазу в России

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К 18 годам лишения свободы заочно приговорен командир ВСУ Евгений Булацкий, обвиняемый в осуществлении удара по нефтяной базе на территории Брянской области, сообщает пресс-служба СК России. Речь идет об атаке украинской армии от 30 апреля 2022 года.

Доказательства, собранные главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику, — указано в заявлении.

Подчеркивается, что обвиняемый проходил по статье о террористическом акте. По версии следствия, украинские бомбардировщики Су-24М, выполнявшие заведомо преступный приказ Булацика, нанесли удар по объекту 500-килограммовыми авиационными бомбами, предварительно нарушив государственную границу России. Итогом данной операции стало создание повышенных рисков для гибели сотрудников предприятия, являющихся гражданскими лицами. Ущерб от атаки был оценен на сумму, превышающую 11 млн рублей.

До этого стало известно о решении Хамовнического суда Москвы о заочном аресте обвиняемых в убийствах. Речь идет о Павле Федосенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине.