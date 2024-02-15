Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Победу в СВО Россия уже одержала»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

В рамках военно-патриотической недели в поддержку Всероссийской акции «Памяти павших будьте достойны» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился со студентами Института госслужбы и управления Президентской академии РАНХиГС. Во время лекции он рассуждал о величии России и необходимости ее народу объединяться. После выступления Алаудинов дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о встречах с наемниками ВСУ и ситуации в зоне СВО.

«Запад уже устал от украинского балагана»

— Какие сейчас настроения в зоне СВО, в подразделении «Ахмат»?

— Настроение боевое: биться до нашей победы. Подразделение «Ахмат», кстати, состоит из представителей многих национальностей, не только из россиян, но и из бойцов из постсоветских государств. Все идеологически подкованы, делают свою работу. Как я всегда и говорю, каждого из них считаю героем — отдают свой долг Отечеству и истории наших предков сполна.

— Что вы думаете о кадровых перестановках в ВСУ: о замене Валерия Залужного на Александра Сырского?

Фото: МО Украины Александр Сырский

— Дело вот в чем: ситуация у них (ВСУ) в целом крайне тяжелая. Два года подряд Запад финансировал их, выделяя огромные финансовые потоки, огромное количество вооружения, оснащение. Однако оба их так называемых «контрнаступа» — в 2022-м и 2023-м — не увенчались успехом. Руководители Украины не знают, что им делать. Потому что хотят дальше получать деньги, а Запад уже устал от этого балагана и перестает выделять их.

И народы Америки и европейских государств уже, в принципе, приходят к выводу, что дальше финансировать Украину не нужно. Потому что она все равно не может выиграть у России. Чтобы хоть каким-то образом размыть картину своего бессилия, меняют руководство ВСУ. Лишь для того, чтобы просить новые потоки денег и вооружения.

Но давайте прямо говорить: Залужный будет или Сырский, ни тот ни другой не смогут поменять внутреннее состояние своих бойцов. То есть наша победа, которую уже, я считаю, мы одержали — это психологический надлом в умах украинских формирований, народа Украины и европейских государств. Этот надлом, по сути, останется, кто бы ни руководил этими подразделениями. Я считаю, это очень сильный удар, от которого вряд ли отправятся.

«Живыми наемников ВСУ в плен не брали»

— Наемники на стороне ВСУ вам встречались? Из каких стран? Они подготовлены лучше, чем украинские военные?

— Нам встречались наемники. Но (они находились) уже в том состоянии, когда мы у них спросить ничего не могли. Потому что живыми мы наемников в плен не брали еще ни одного. Понимаете, в начале (СВО) в украинские формирования хлынуло огромное количество иностранных наемников. Они-то полагали, будто им удастся здесь покуражиться, порадоваться тому, что они метко стреляют, и уйти живыми. Точно так же, как ранее наемники приезжали в Ирак, Ливию, Сирию.

А получилось так, что они в максимально короткий срок либо уничтожались, либо еле уходили живыми. И уже мы в интернете читаем посты бывших наемников на Украине. Они сами пишут, что было большой ошибкой с их стороны ехать воевать против России, сообщают о коррумпированности руководства ВСУ, о бесчеловечном отношении там к своим же бойцам. Я думаю, это нам тоже на руку: что они, «получив по зубам» от наших военных, все поумнели.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Апти Алаудинов

«Это все цепочки одной гибридной войны»

— Роль Запада в событиях на Кавказе в 1990-х и нынешних на Украине — идентичная? Какую цель он преследовал ранее и какую сейчас?

— Это все цепочки одной гибридной войны. Обе чеченские кампании были спровоцированы для того, чтобы через Чеченскую Республику развалить РФ. Запад полагал, будто ослабленная Россия распадется, если через нее они окажут воздействие. Затем, они полагали, перекинется на соседние регионы, и в конечном итоге страна развалится. У них это не получилось.

Потому что — я об этом всегда говорю — Всевышний дал чеченскому народу Ахмат-Хаджи Кадырова. На тот момент президентом России уже стал Владимир Владимирович Путин, они сумели найти общий язык и договориться. За счет этого, я считаю, Чеченская Республика вышла из состояния войны и зажила, наконец, мирной жизнью. Сегодня на Украине происходят почти такие же события. Та же гибридная война. Через Украину блок НАТО и Штаты пытаются ослабить Россию и развалить. Но народ сплотился, получается, вокруг Верховного главнокомандующего. То есть цели и задумки западных «авторов» гибридных войн снова провалились.

— Используете ли вы опыт контртеррористической операции на Северном Кавказе сейчас в зоне СВО?

— Конечно. Опыт ведения боевых действий в зоне контртеррористической операции — в периоды первой и второй чеченских кампаний — был колоссален. В первую очередь это был опыт: психологически выстоять в любой ситуации. То есть мы уже пришли в зону СВО психологически готовыми биться до победы. Этот опыт бойцы, прибывающие туда из Чеченской Республики, используют в полной мере.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

— В вашем подразделении есть участники, принимавшие участие в боевых действиях на Северном Кавказе?

— Я как командир в первую очередь с 1994 года являюсь «человеком с ружьем». И бойцов таких у меня достаточно. Первые ребята, которые вошли в состав спецназа «Ахмат», это были чеченцы с богатым боевым опытом. Все они — бывшие сотрудники силовых подразделений МВД и других подразделений республики.

Затем ко мне стали приезжать ребята со всей РФ. При этом большая их часть, наоборот, даже никогда в своей жизни не держали в руках оружие. Мы их обучили. У нас методика подготовки серьезная, инструкторы на полигонах. Только после обучения поэтапно вводим непосредственно в боевые действия. И в конечном итоге из прошедших инструктаж получаются очень стойкие бойцы.

— Пытались ли украинские спецслужбы «вбить клин» между представителями различных национальностей в «Ахмате»? Были ли попытки вербовки, например?

— «Вбить клин» в спецназе «Ахмат» невозможно. Потому что у нас работа ведется во всех аспектах, в том числе идеологическая. Отсутствует национальное либо религиозное деление. Мы ставим своей задачей объединение всех народов России. Поскольку понимаем, насколько это мощная сила, когда мы все едины. Поэтому бесполезно пытаться каким бы то ни было спецслужбам «вбить клин» между бойцами нашего подразделения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Апти Алаудинов

О раскаянии звезд

— Следите ли вы за культурной повесткой? Например, Филипп Киркоров на днях побывал в Горловке. По вашему мнению, он искренен?

— Я абсолютно не в курсе, поехал Киркоров в Донбасс или нет. Но я считаю, любой человек, который где-то ошибся, имеет возможность оправдаться. Искренние ли они (артисты, которые высказали раскаяние и заявляют теперь о своей помощи фронту. — NEWS.ru)? Чужая душа — потемки, не зря сказано. Мы не сможем понять, что у них там творится.

Может быть, кто-то из них, будучи «оторванным от куска хлеба», начинает искренне сожалеть и понимать, что ранее совершил глупость. Есть люди, а есть животные в человеческом обличии. И те и другие хотят кушать. Позыв души и позыв желудка звучат по-разному.

Большая часть морально неустойчивых людей ощущают боль и сострадание только тогда, когда им хочется кушать, а тех возможностей, которые были у них раньше, нет. Я не буду оценивать, искренне они раскаялись или нет. Будем надеяться на то, что раскаялись. И дадим возможность искупить свою вину.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Апти Алаудинов

Когда закончится СВО

— Во время лекции вы сказали студентам, что СВО может закончиться в этом году осенью. Почему вы так считаете?

— Я еще в 2022-м озвучивал сроки окончания СВО — 2024-й. И моя точка зрения, судя по всему, подтверждается. Экономическая составляющая Америки, как мы знаем, находится не в лучшем виде. Народ на территории Штатов начинает бунтовать. На Украине второй неудавшийся «контрнаступ», смена руководства, людей прямо с улиц забирают и бросают на передовую, где они погибают ежедневно.

Это вкупе создает атмосферу, которая, вероятно, приведет к новому Майдану на Украине. Америка — я также уверен — придет к тому состоянию, когда там будет не до Украины: внутренние проблемы поглотят все их интересы на периферии. А наши подразделения, в свою очередь, начали по всей линии боевого соприкосновения продвигаться вперед, уничтожая противника, который стал активнее «сыпаться» — оставлять свои позиции, сдаваться в плен.

Это все в совокупности должно привести к результату, о котором я говорю: наша победа в СВО примерно в сентябре 2024 года. Максимально близко к выборам в Америке. Я думаю, что этот мой прогноз станет реальностью. Не знаю, будет ли Парад Победы РФ в Киеве. Но в Москве он пройдет однозначно.

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