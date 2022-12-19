Командир подразделения ВС РФ сообщил о ситуации на Запорожском направлении Российский командир: ВСУ не ведут активных действий на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Военнослужащие украинской армии на данный момент не ведут активных наступательных действий ни на одном из ключевых участков Запорожского направления, рассказал командир подразделения мобилизованных жителей Кубани, соответствующую видеозапись разместило РИА Новости в Telegram-канале. Командир отметил, что несмотря на отсутствие активности со стороны ВСУ, украинские бойцы периодически ведут минометные обстрелы, к которым российские военнослужащие, по его словам, готовы.

Противник активных наступательных действий не проводит. Но периодически огрызается — минометные обстрелы. Мы к этому готовы, — сказал он.

Ранее госинформагентство РИА Новости опубликовало материал, в котором якобы бывший военнослужащий ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии и жестокости командиров в отношении своих подчиненных, свидетелем которой он стал, участвуя в «карательной операции киевского режима» против жителей Донбасса в 2016 году. Мужчина, которого РИА Новости называет бывшим украинским военным, сказал агентству, что часть денег за службу ему приходилось отдавать на различные нужды, а обещанные подъемные ему так и не выплатили. Официального подтверждения этой информации не поступало.