Военнослужащие украинской армии на данный момент не ведут активных наступательных действий ни на одном из ключевых участков Запорожского направления, рассказал командир подразделения мобилизованных жителей Кубани, соответствующую видеозапись разместило РИА Новости в Telegram-канале. Командир отметил, что несмотря на отсутствие активности со стороны ВСУ, украинские бойцы периодически ведут минометные обстрелы, к которым российские военнослужащие, по его словам, готовы.
Противник активных наступательных действий не проводит. Но периодически огрызается — минометные обстрелы. Мы к этому готовы, — сказал он.
Ранее госинформагентство РИА Новости опубликовало материал, в котором якобы бывший военнослужащий ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии и жестокости командиров в отношении своих подчиненных, свидетелем которой он стал, участвуя в «карательной операции киевского режима» против жителей Донбасса в 2016 году. Мужчина, которого РИА Новости называет бывшим украинским военным, сказал агентству, что часть денег за службу ему приходилось отдавать на различные нужды, а обещанные подъемные ему так и не выплатили. Официального подтверждения этой информации не поступало.