Командир «Камертона» раскрыл детали штурма позиций ВСУ под Артемовском Собранный из бойцов «Вагнера» отряд «Камертон» провел штурм под Артемовском

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Отряд «Камертон», сформированный из бывших бойцов ЧВК «Вагнер» на базе спецназа «Ахмат», провел первый штурм к западу от Артемовска, сообщил ТАСС командир отряда с позывным Пресс. По его словам, операция прошла успешно. У солдат ушло всего шесть минут на то, чтобы зайти на высоту и вступить в бой, добавил он.

До этого была текущая рутина — разведка и огневое поражение. А это именно штурм ключевой высоты на данном участке непосредственно отрядом «Камертон» при поддержке 4-й бригады. За шесть минут штурмовые группы «Камертона» зашли на высоту и вступили в бой в окопе. Уничтожили противника и открыли оперативный простор для соседей, — сказал Пресс.

Пресс добавил, что взятые позиции позволят развить успех ВС РФ на Артемовском направлении. По его словам, прикрытие будут обеспечивать непосредственно «Камертон», 4-я бригада и другие силы российской армии.

Об успешном штурме укрепленной высоты 204,1 западнее Клещеевки на Артемовском направлении ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченский лидер назвал потери противника ощутимыми и показал кадры уничтожения двух украинских солдат. По его словам, украинская армия оставила свои позиции и обратилась в бегство.