Командир «Ахмата» призвал жителей Украины «проснуться»

Фото: МО Украины

Украинцам нужно «проснуться» и восстать против правительства президента Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его мнению, жителям Украины следует сделать выбор в пользу народа России.

Надо, я так полагаю, украинцам хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд, для того чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить, — сказал Алаудинов.

Он добавил, что задача России состоит в том, чтобы пробудить украинцев и «чтобы мы стали одной семьей, опять продолжили борьбу за те ценности, которые нам ниспосланы Богом».

Ранее Алаудинов заявлял, что Запад решил отправить жителей Украины «на утилизацию». По его словам, украинцы должны понять, что никому, кроме России, не нужны, поэтому им следует просить гражданство РФ, пока их не «могилизовали».

В июле бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал украинцам уезжать из страны. По его словам, «осень страшная будет», поскольку российские войска начнут наступление.