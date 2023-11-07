Командир «Ахмата» рассказал, сколько этнических русских служат в отряде Командир «Ахмата» Алаудинов: отряд наполовину укомплектован этническими русскими

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал изданию «Бизнес Online», что его подразделение наполовину укомплектовано этническими русскими. Он назвал их «чисто русскими пацанами, мужиками», которые едут в Чечню со всех концов России. Еще 25% участников «Ахмата» — чеченцы, а остальные принадлежат к другим национальностям. Алаудинов подчеркнул, что за все время существования отряда в нем не было конфликтов по межнациональной или межрелигиозной причине.

Нам [национальность и вера бойца] без разницы. Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства, — сказал Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» предположил, что Россия одержит победу в военном конфликте на Украине в 2024 году. Он отметил, что США и страны Европы не смогут финансировать ВСУ, поскольку у них накопилось множество собственных проблем. По его мнению, руководители стран НАТО рассчитывали на скорую победу и не ожидали, что Россия будет успешно противостоять натиску ВСУ и стран Запада.

Алаудинов считает, что США и Европа не смогут помогать Украине больше двух лет, а потому 2024 год станет победным для российской армии. Кроме этого, Алаудинов отметил, что в зоне военной операции стали заметно реже появляться украинские наемники. Он считает, что те боятся российскую армию и отказываются участвовать в боевых действиях.