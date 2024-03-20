«Колоссальный ущерб»: IT-эксперт раскрыл последствия отключения Apple в РФ IT-эксперт Мясоедов: отключение Apple в РФ сильно ударит по репутации компании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Технически компания Apple способна заблокировать все свои устройства в России, однако это обернется для нее сильным репутационным ущербом, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, корпорация таким образом «выстрелит себе в ногу», ведь при отключении смартфонов она рискует «задеть» соседние страны. Кроме того, потери для бизнеса компенсировать будет крайне тяжело.

Полное отключение может грозить тем, что случайно заденет телефон соседнего государства. Более того, будет такой великий репутационный удар по производителю, что его последствия будет тяжело компенсировать. Apple выстрелит себе в ногу, потому что политика политикой, а бизнес есть бизнес. <...> Компания просто потеряет огромную выручку, и от нее начнут массово отказываться, а у них и так есть свои проблемы, — заявил Мясоедов.

Объясняя, как компания может заблокировать свои устройства, эксперт уточнил, что все телефоны Apple работают на закрытой операционной системе. Она находится под полным контролем самого производителя. Однако нет ни одного прецедента, когда компания блокировала свои устройства даже в странах, где действуют более масштабные ограничения, чем в России, успокоил Мясоедов.

Я на 100% уверен, что ни одна компания не будет прибегать к тотальному отключению. <...> Нет ни одного прецедента, когда она осуществляла подобные действия, — констатировал эксперт.

Ранее в Роскачестве заявили, что компании Google и Apple имеют все средства, чтобы отключить собственные смартфоны в России, превратив устройства в «кирпичи». Если Apple решит заблокировать смартфоны, пользователи полностью лишатся всех данных, хранящихся на устройствах, добавили там.