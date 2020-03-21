https://static.news.ru/photo/ea61a328-6b5e-11ea-b10c-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Russian State Duma/Global Look Press

В нижней палате парламента поддерживают идею дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии для россиян, чтобы помочь им во время пандемии коронавируса. Но увеличение выплат может сильно ударить по российскому бюджету. Об этом заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Любая индексация — это нагрузка на всю бюджетную систему. Но я всегда за дополнительные меры официальной поддержки граждан, — сказал депутат телеканалу «360».

Однако, как напомнил Нилов, данные меры в любом случает требуют специального президентского указа или законодательного регулирования. По словам парламентария, этот вопрос требует очень серьёзных затрат.

Нужно понимать, что повышение зарплаты — это нагрузка и на бизнес, поэтому любые социально-трудовые соглашения рассматриваются в трёхстороннем формате: профсоюзы, работодатели и правительство, — добавил Нилов.

Депутат отметил, что полностью поддерживает увеличение пенсий и зарплат, но нужно понять, из каких источников будут финансироваться эти решения и как их закрепить в законодательстве.

За последнее время, напомнил Нилов, государство уже приняло много поддерживающих мер. Среди них — материнский капитал, горячее питание для школьников и другие, поэтому индексация, несомненно, отразится на бюджете России.

Мы видим, как серьёзно подешевела нефть, а это доходная часть бюджета, и видим, что сейчас творится на мировых нефтяных рынках, — пояснил депутат.

Из-за COVID-19 Россия принимает меры по нераспространению коронавирусной инфекции, что тоже приведёт к колоссальному удару по бюджету. При этом Нилов подчеркнул, что «полностью согласен с любыми предложениями, связанными с соцподдержкой граждан в момент, когда страна находится в определённом кризисе.

Как писал NEWS.ru, с инициативой об индексации пенсий и зарплат ранее выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.