Коломойский лишился миллиардных активов в России Олигарха Коломойского признали экстремистом и конфисковали его активы в России

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистом украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщает «Коммерсант». У него изъяли в пользу России бизнес на несколько миллиардов рублей и почти 500 земельных участков.

В частности, Коломойский лишился компаний ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд рублей. Кроме того, у него изъяли здание и шесть помещений в центре Москвы, 494 земельных участка в Московской, Владимирской, Смоленской и Калининградской областях.

Ранее активы Коломойского подверглись национализации в Крыму. По словам глава крымского парламента Владимира Константинова, процесс себя оправдал, так как это позволило «вычистить» регион от экономического присутствия лиц, связанных с Киевом и действующих против интересов России.

В конце февраля киевский суд оставил Игоря Коломойского под арестом. Срок пребывания под стражей ему продлен на два месяца, до 25 апреля 2024 года. Вместе с этим уменьшена сумма залога до 2,4 млрд гривен (свыше $52,2 млн). Адвокат олигарха Александр Лисак заявил, что его подзащитный не собирается вносить залог. Также защитники потребовали немедленного медицинского обследования Коломойского.

Украинские правоохранительные органы обвиняют бизнесмена в организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участии в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий.