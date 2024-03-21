Кологривый попросил прощения у Путина: за что извинялся «четкий пацан»

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Никита Кологривый

Вот и наступила «вторая часть Марлезонского балета» для актера Никиты Кологривого, которую можно озаглавить «Извинения и приговор». Держался подсудимый весьма уверенно. Признавал факт своих неправомерных действий. Ссылался на усталость как причину эмоционального срыва. Ну и так далее. Позже, анализируя на видео поведение Никиты Кологривого, профайлер Денис Давыдов сделает заключение, что артисту не стыдно и его больше волнуют негативные последствия поступка. Читать по лицам — это, конечно, дано не каждому. Мы же попробуем оперировать вещами, не требующими специальных экспертных навыков.

Извинения и приговор

Напомним, что, согласно решению суда Новосибирска, актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт в баре. В частности, Кологривый оскорблял работников заведения, а также укусил за ногу администратора.

С приговором все просто и понятно — 7 суток на осмысление поступка. Но вот на извинениях актера в зале суда хочется остановиться подробнее. Ведь именно они, да и все поведение Кологривого во время судебных слушаний, дают ключ к пониманию будущей судьбы человека. По крайней мере, можно будет делать кое-какие прогнозы.

Ждет ли Никиту Кологривого путь к вершинам актерского мастерства, где сияют звезды Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, с которыми он самонадеянно мерился талантом? Или плыть ему курсом неудачников? Прежде всего, договоримся, что мы будем различать понятия: человек раскаивается, извиняется или оправдывается. И главное, отчетливо видеть разницу между извинением и раскаянием.

Где-то мы это уже слышали

Вот ключевые выдержки из монолога Никиты Кологривого в зале суда.

Устал очень сильно... От графика, от эмоций, вообще, в принципе, от своей сейчас жизни... Честное слово пионерское, это была случайность, горячка, некрасивая ситуация, я полностью ее признаю... Оправдываться я не собираюсь, только покаяться... Я считаю, что в таких ситуациях мужчина должен извиняться...

Где-то это уже звучало... Вот слово в слово почти. Ну конечно! Помните парад извинений главных фигурантов «голой» вечеринки. Все настаивают на случайности произошедшего — раз.

Филипп Киркоров заявляет, что оправдываться он не намерен, мол, это «не по-мужски», но совершенную ошибку осознает. Похоже, не правда ли? Лолита Милявская так же, как и Никита Кологривый, ссылается на фактор усталости. Наконец, Дима Билан напоминает о патриотизме и сетует, что недостаточно информирует общественность о вкладе в дело благотворительности.

По-видимому, Никита Кологривый понимает, что и он дал маху, и прямым текстом заявляет суду, что его надо помиловать, поскольку его ждут благородные свершения: «...меня ждут детская больница в Новосибирске и церковь Александра Невского, и множество других благотворительных вещей».

После того как судья напоминает Никите, что за помилованием следует обращаться к президенту страны, актер походя бросает: «Ну, тогда, Владимир Владимирович, пожалуйста!»

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Кое-что о настоящей усталости

И сразу возникло ощущение, что извинения актера — это фарс. И «честное пионерское», и «оправдываться не собираюсь», и «мужчина должен», и «усталость» — слова пацана, не более.

А еще ссылки на сильную усталость и сложный график дают основание напомнить служителям Мельпомены, что настоящая усталость сейчас совсем не на съемочной площадке, где получают по миллиону рублей за 12-часовую смену, а там, где рискуют жизнью...

И еще, что очень важно, меньше всего хотелось бы узнать, что во время 7-суточного отдыха Никита Кологривый, решит поменять свой напряженный график и отправиться в западные приграничные города «отстирывать» свою карму.

Он дал слово

И вот уже после вынесения судом вердикта Никита Кологривый записал прямое обращение к своим подписчикам. Здесь, уже без всякой бравады, он приносит извинения за то, что заставил всех «поволноваться». И пообещал доказать, что он «достойный член общества». Это извинение по тональности и содержанию уже отличается от прежних.

Что ж, все мы люди и нам свойственно ошибаться и учиться на своих ошибках. Главное, каковым станет вектор дальнейших поступков человека, его последовательных действий. По ним и станут судить о том, было ли это недоразумением или проявлением сущности человека.

Вправе ли общество судить о таких поступках? Думаю, да. Артисты, являясь публичными персонами, обязаны нести бремя лидеров мнений. А это высокая ответственность перед всеми теми, благодаря кому они и снискали свою популярность. Что же касается Никиты Кологривого — он дал слово!

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