Коллегия судей Чечни рассмотрит вопрос отмены отставки Янгулбаева

В четверг, 3 февраля, квалификационная коллегия судей Чечни рассмотрит представление председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева о прекращении отставки судьи Сайди Янгулбаева. Это следует из списка материалов и вопросов, назначенных к рассмотрению, сообщает РИА Новости.

Подлежит к рассмотрению представление председателя Совета судей Чеченской Республики Гардалоева А. С. о прекращении отставки судьи Янгулбаева Сайди Вахаевича, — говорится в сообщении коллегии.

Законодательством предусматривается, что находящийся в отставке судья сохраняет гарантии неприкосновенности.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала.

Вечером 22 января стало известно, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.