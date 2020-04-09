Количество сделанных в России тестов на коронавирус превысило миллион

https://static.news.ru/photo/4d7ee380-7a28-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Российские специалисты провели свыше миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, в настоящее время врачи следят за состоянием 171 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечение в клинику за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19. По его словам, 33 пациента находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ.