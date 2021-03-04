Кокляев оценил шансы Емельяненко победить Джигана

Боец ММА Александр Емельяненко, скорее всего, проиграет в поединке против рэпера Джигана. Об этом NEWS.ru рассказал спортсмен и тяжелоатлет Михаил Кокляев.
По мнению Кокляева, который в прошлом боксировал с Емельяненко на ринге, в нынешней «кондиции» Александр имеет все шансы проиграть Джигану, но если он приведёт себя в форму, музыкант вряд ли сможет что-либо противопоставить бойцу.
Я спарринговал с Джиганом — но со мной отдельная история, я могу быть как Оскар Де Ла Хойя, а могу, как тупой качок выйти и передвигаться как шахматный конь на доске. Что касается Джигана — он непредсказуемый, он может вылететь откуда-нибудь и плюха прилетит, — рассказывает Кокляев.
Также спортсмен оценил возможность реванша с Емельяненко, которому он проиграл некоторое время назад.
Я не хочу далеко загадывать. Все эти моменты только с одной позиции, чтобы меня не выставили так, что я опять его вызываю. Я буду ждать, пока Саня сделает вызов мне, предложит. Ну если не сделает, то ничего страшного, — заявил пауэрлифтер.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что Емельяненко согласился провести бой с рэпером Джиганом.