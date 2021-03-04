Кокляев оценил шансы Емельяненко победить Джигана

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Почти два миллиона граждан России уже получили две дозы прививки от COVID-19 и почти столько же прошли первый этап вакцинации. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Сегодня свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона, сделали первый укол, — сказал...