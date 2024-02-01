Кого накажут и наградят за Ил-76: преступление Украины будет раскрыто

Фото: AP/TASS

Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами снял все сомнения относительно судьбы уничтоженного транспортника Ил-76 с украинскими пленными: самолет был сбит ракетой, выпущенной американским ЗРК Patriot. Это же заключение подтвердил и наш Следственный комитет, открывший соответствующее уголовное дело. Естественно, возникает вопрос, какие выводы будут сделаны из этого преступления. Причем не только у нас. Уж очень оно оказалось резонансным.

Летчикам честь и слава

Конечно, пилоты, которые и не помышляли о том, чтобы выпрыгнуть с имевшимися у них парашютами, а воспользовались мгновениями, чтобы увести горящую и падающую машину подальше от школы и жилых домов, заслуживают самых высоких наград. Тут уж, как в песне: «есть ли на свете мужество, каждый решает сам».

Конечно, никто в здравом уме не мог бы предположить, что самолет с пленными украинцами, время полета которого и маршрут согласованы, мог быть атакован. Хотя опыт общения с щирыми украинцами показывает, что на той стороне давно нет места ни здравому смыслу, ни логике.

Но вот были ли до конца учтены данные разведки о том, что украинское командование срочно подтаскивает натовские системы ПВО поближе к линии боевого соприкосновения (ЛБС)? Речь шла и об американских Patriot, и о немецких Iris-t. Естественно, готовилась охота за нашими самолетами и явно еще над нашей исторической территорией.

А ведь даже ружье, повешенное на стенку, иногда стреляет. Конечно, вывод из этого может быть только один — расширять нашу демилитаризованную зону. Как это и отметил президент. И делать все для выявления и своевременного уничтожения систем ПРО и ПВО противника. Впрочем, военных учить не надо.

А судьи кто?

Да, международные инстанции не проявляют никакого интереса к проведению независимого расследования гибели лайнера. Что может свидетельствовать только об одном: всем все ясно, а принимать решение в пользу России разного рода международные суды, находящиеся под полным западным контролем, никогда не будут. У этой Фемиды повязка на глазах прозрачная. Так что с этих позиций привлечь кого-то к ответственности не получится.

Но можно наказать виновных косвенно. И как бы кому-то не представлялось наивным обращение нашей Госдумы к американским коллегам, но вода и камень точит.

Конечно, все заявления американской стороны о запрете использования предоставляемого Украине оружия против «исторических» российских территорий носит откровенно пропагандистский характер. Но тут, что называется, поймали за руку. И оружие преступления американское, и велико подозрение, что и операторы, нажавшие кнопку, были из Штатов.

Иными словами, налицо откровенное втягивание США в прямой конфликт с Россией. А это уже не война чужими руками. Такое обстоятельство может реально осложнить выделение Украине дополнительных миллиардов, которое и так зависает. А Дональд Трамп получит новые аргументы в пользу своей версии окончания конфликта на Украине.

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Украинские страдания

Хоть логику в действиях Киева искать бесполезно, атака на Ил-76 могла иметь несколько целей. Прежде всего, нанести удар по всем возникающим планам переговоров и разного рода неофициальным контактам. Во-вторых, подставить генерала Валерия Залужного, обвинить его в своей среде в роковой ошибке и под угрозой огласки отправить в отставку.

Наконец, если получится, опережающими темами обвинить Россию в использовании самолета для поставки боевых ракет под прикрытием якобы гуманитарной миссии. Расчет был на то, что эту версию, как всегда, подхватят западные СМИ, а потом уже все возражения России станут неинтересны. Но на этот раз наши службы сработали крайне оперативно, предоставили даже списки погибших пленных.

Утверждают, что главу офиса президента Украины Андрей Ермак был в бешенстве, обвинив соответствующие службы в провале коммуникаций. Так что, первые головы полетели с той стороны сразу.

А вот с Залужным не прокатило. Выяснились некоторые нюансы, включая, видимо, иностранный контроль над использованием таких систем. Но это не значит, что скандал вокруг уничтожения транспортника не останется на Украине миной замедленного действия. И не сыграет в качестве аргумента для внутренних разборок и планируемых перестановок. Тут надо просто подождать.

Да, и состоявшийся сразу обмен пленными показал, что и контакты до конца не разрушены. Пусть и через Эмираты. Так что украинская унтер-офицерская вдова реально сама себя высекла, повысив напряжение в украинском обществе.

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