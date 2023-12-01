Кого ликвидируют первым: Зеленского или Залужного?

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Несмотря на очередные уверения советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка в том, что ни о каком конфликте между главой Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не может быть и речи, реальная информация говорит о назревающей серьезной разборке. Более того, если еще вчера сохранялось ощущение, что «милые» бранятся исключительно для введения противника в заблуждение, то ныне от конфликта начинает попахивать. Кровью.

Зеленского удалили из пьесы

Иногда такая конфронтация напоминает провинциальный анекдот. В киевском Театре на Подоле из пьесы «Хозяин» Карпенко-Карого исчез отрицательный персонаж по фамилии... Зеленский. Нет, сам персонаж в действии остался, только отныне его фамилия Залусский, что несколько напоминает уже фамилию главнокомандующего. Не правда ли?

Впрочем, на деле все выглядит отнюдь не столь анекдотично. По информации известного украинского паблика «Резидент», Валерий Залужный решительно отказался от своей прежней охраны, обеспечивавшейся сотрудниками СБУ. Охрана у него теперь своя из крайне доверенных лиц. В результате и маршруты его передвижений отныне держатся в строжайшей тайне. Генерал, как мы помним, очень остро отреагировал на странную гибель своего друга и адъютанта, который, дескать, подшофе перепутал сувенирную гранату с боевой.

Тогда-то генерал весьма однозначно попросил ему ничего не дарить на Новый год. Впрочем, дело не в том, что генералу следует бояться киевских данайцев, особые дары приносящих. Видимо, уже были прецеденты, когда даже нашей разведке сливали информацию о передвижении и размещении некоторых высокопоставленных украинских бонз и даже иностранных советников. В надежде чужими руками ликвидировать конкурентов или нежелательных свидетелей.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Поэтому в окружении Залужного уверены, что и его могут ловко подставить под обстрел российской армии. А потом похоронить как национального героя с невиданной прежде помпой. Зеленский даже артистически слезу пустит.

Генерала под суд

Впрочем, известно, что «злые языки страшнее пистолета». Пока генерал фигурирует в качестве свидетеля в расследовании причин неудач украинской армии на южном фланге. Однако на него в прямом смысле натравили известную своей безбашенностью депутатку Марьяну Безуглую. Девушка подозревается в связи с черными трансплантологами и чуть ли не со всеми разведками мира. А потому терять ей в плане репутации нечего. И она вдохновенно и публично обвиняет генерала во всех смертных грехах — от морального падения до прямой измены святому делу свободы.

Понятно, что, когда депутатка из полностью подконтрольной Зеленскому фракции «Слуга народа» дерзко атакует главнокомандующего, то очевидно, кем такой наезд санкционирован. Саму Безуглую изначально для вида грозили исключить из фракции, но дело как-то замяли. Причем не секрет, что забрасывание фигуры Залужного грязью — это явное тестирование общественного мнения. И пока для офиса президента в результатах секретных опросов нет ничего ободряющего.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Валерий Залужный

К тому же не достигается пока и другая цель: втянуть генерала в дискуссию с руководителем офиса главы государства Андреем Ермаком и таким образом резко понизить его статус. Залужный отмачивается и выжидает. Морально опустить его, подорвать авторитет и тем самым упростить дальнейшую расправу у команды Зеленского не получается.

Решение кадровых проблем

Известно, что в ходе своего броска за океан глава президентского офиса Андрей Ермак не смог получить от американских хозяев «добро» на увольнение главкома Залужного. В этом смысле для Зеленского полный тупик, который не решается сменой других, как считается, близких к генералу фигур в военном ведомстве. Да и просто отстранить генерала означало бы лишиться удобной «прокладки». Пришлось бы всю ответственность за провал на фронте брать на себя.

А вот над случайной пулей или осколком ни сам Зеленский, ни его американские кукловоды не властны. Тем более мы же помним, что Залужного у нас один раз едва не похоронили, поскольку долгое время его личное присутствие не фиксировалось в информационном пространстве. Но если медицинское вмешательство действительно было по случаю серьезного ранению или по причине кардиологии, то ведь могут быть и рецидивы.

А тут еще экс-президент Порошенко срочно рванул за океан, как только появились слухи, что Зеленский поручил заняться им главе СБУ Малюку. Тут, видимо, дело также может закончиться случайной автокатастрофой.

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