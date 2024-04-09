Когда западный бизнес вернется в Россию: от автопрома до колготок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зарубежные бренды, покинувшие Россию, постепенно будут возвращаться в нашу страну. Сомнений в этом нет, ведь они потеряли не только прибыль, но и приличный сегмент преданной им аудитории. О том, какие компании станут первыми кандидатами на возвращение, NEWS.ru рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Как разделены мировые рынки

Самое интересное в плане того, кто хочет и будет возвращаться в Россию в ближайшие годы, то, в каких странах будут эти компании и бренды базироваться. Интересно это потому, что, к примеру, хваленый немецкий автопром уже по большому счету не немецкий — все больше заводов сворачивают свою деятельность и переезжают в Китай или США. Если с Китаем все понятно, потому что там сейчас спрос и деньги, то США — это налоговые льготы и другие бонусы при инвестировании в рабочие места. Плюс дешевле логистика, и по части компонентов и материалов, и по части доставки продукта до конечного потребителя.

А сколько еще предприятий из различных отраслей промышленности объявили о переносе производств из Европы в США или Азию? Вот здесь и кроется интрига: через какое-то время очень жесткая повестка может смениться на диалог с российским кабмином о полноценном возвращении и, как вариант, покупке уже построенных заводов, уступленных или с дисконтом, или с опционом на обратный выкуп.

Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Press Сборка автомобилей Volkswagen в Китае

Какие компании могут вернуться в Россию первыми

Здесь нужно смотреть на то, что сейчас пользуется спросом в РФ и будет пользоваться дальше. Самый простой и понятный пример — автопром. Да, китайская экспансия продолжается и уже не остановится. То есть при возврате на рынок немцев, корейцев, японцев просто вырастет конкуренция, и это может спровоцировать ценовую войну. Есть хороший пример с Tesla — компания Маска уже чуть ли не вдвое снизила ценник в Китае, потому что не выдерживала конкуренции по части стоимости. То же самое (конечно, не в таком объеме) может случиться и у нас, но при условии оперативного возврата брендов, инвестирования в основные фонды и скорейшего выхода продуктов на рынок.

Ну и, разумеется, отсутствия потрясений на валютном рынке, потому что 10 лет назад авто за $20 тыс. было автомобилем за 600 тыс. рублей, а сейчас это почти 1,9 млн. Доходы людей втрое за 10 лет не выросли, что подтверждает статистика по выданным автокредитам: за 2023 год сумма почти удвоилась и дошла до 1,32 трлн рублей. Да, 2022 год был провальным по понятным причинам, но в 2021 году население набрало автокредитов на сумму 1,13 трлн рублей. То есть возможности и деньги в целом есть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У каких автомобильных (и не только) компаний больше шансов на возвращение

Поэтому если касаться автопрома, то первыми кандидатами на возвращение в Россию будут корейские бренды, а уже затем — японцы и европейцы. Для корейцев Россия — это один из ключевых рынков, поэтому они крайне осторожно подходят к любым объявлениям об окончательном выходе. Более того, есть большая вероятность, что бренд Solaris, который начал выпускать аналоги Hyundai Solaris/Creta и Kia Rio, заработал не без одобрения концерна.

Но почти наверняка это будет касаться только легкового транспорта, поскольку локализация и Китай постепенно дают возможности для спокойного замещения промышленной техники — самосвалов, кранов, фур и так далее.

В целом то же самое можно говорить и про другие отрасли экономики. Те компании, которые были интегрированы в РФ больше остальных, решение о выходе которых было сделано под политическим давлением, будут искать пути для возврата. Это касается абсолютно всех отраслей, от производства колготок и подгузников до ракетостроения.

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