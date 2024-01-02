Когда закончится СВО: назван срок поражения Украины Экс-посол США в НАТО: Украина может проиграть в первой половине 2024 года

Фото: МО Украины

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер назвал Украину «самой неожиданной проблемой нового года» для Вашингтона. Когда Киев потерпит окончательное поражение?

Когда Украина проиграет

Слова Даалдера приводит издание Politico. Как отмечает экс-посол, Украина представляет собой проблему для команды президента США Джо Байдена — оказывать помощь Киеву становится для Вашингтона сложнее.

«Украина, пожалуй, представляет собой самую неожиданную проблему этого нового года. В Вашингтоне политический паралич, растущее сопротивление республиканцев дальнейшей военной (не говоря уже об экономической) помощи Украине уже несколько месяцев сводит на нет усилия Вашингтона по предоставлению дополнительной помощи. Байден запросил более $60 млрд помощи на этот год, но конгресс бездействовал. Переговоры в сенате, направленные на то, чтобы увязать помощь Украине (и Израилю) с серьезными изменениями в иммиграционной политике, пока не принесли никаких плодов. И нет уверенности, что какой-либо пакет, одобренный сенатом, возглавляемым демократами, будет вынесен на голосование или принят в палате представителей, возглавляемой республиканцами», — считает Даалдер.

Он приходит к выводу, что время для поддержки Украины «на исходе». Способность Киева противостоять России на поле боя полностью зависит от Штатов, так как Европа не может оказать необходимую помощь.

«Более половины всей помощи стране поступает из-за Атлантики, и у Европы нет ни запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить какой-либо дефицит. Украина полностью пострадает от последствий такого дефицита», — отмечает экс-посол.

По мнению Даалдера, Украина может проиграть России в первой половине нового года.

«Короче говоря, война на Украине может быть проиграна в первой половине 2024 года», — резюмирует он.

Фото: МО Украины

Когда ВС РФ могут взять Киев

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие Киева станет возможным, когда ВС РФ выйдут к Краматорску. Он не исключил, что наступление на украинскую столицу окажется реальным после разгрома группировки ВСУ на Донецком направлении.

«Взятие Киева не только реально, оно необходимо для выполнения задач СВО. Но как это будет — большой вопрос. Политическим или военным путем? Для реализации стратегической наступательной операции необходимо как минимум разгромить донецкую группировку ВСУ и чтобы хотя бы ВС РФ вышли к Краматорску», — считает Матвийчук.

Спикер также предположил, что для наступления на Киев российской армии потребуется создать группировку войск численностью в 500 тысяч человек. Он не исключил, что ВСУ перебросили в район столицы до 150 тысяч бойцов для возведения фортификационных укреплений.

Минобороны России такие данные не комментировало.

Когда ВС РФ могут взять Одессу

Российским войскам необходимо взять под контроль Одессу, чтобы устранить исходящую оттуда угрозу для Крыма и отрезать Киев от моря, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ по силам взять город, несмотря на присутствие там крупной группировки ВСУ.

«Если задачу поставят — нашей армии по силам взять Одессу под контроль. Это исконно русский город. Кроме того, оттуда исходит угроза Крыму, Севастополю — оттуда, из Одесской области, из Николаева, ВСУ запускают дроны и крылатые ракеты. Скорее всего, будем брать, но все зависит от приказов верховного главнокомандующего», — уверен спикер.

Дандыкин добавил, что Россия не поступит с Одессой так же, как Израиль поступил с сектором Газа.

«У нашей армии накопился достаточный опыт и городских боев, и взятия в кольцо, и штурмовых операций. Предположу, что по объектам ВСУ в Одессе и Одесской области ВС России не прекращают работать, есть спутниковая группировка. Мое мнение — брать под контроль Одессу нужно, чтобы отрезать Киев от моря. Вряд ли мы поступим с Одессой так же, как Израиль с Газой», — заключил он.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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