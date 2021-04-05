Кудрин рассказал, когда в России станет меньше бедных

https://static.news.ru/photo/c65b9ff6-95f1-11eb-bf59-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: auditgov/vk.com

Уровень бедности в России наверняка удастся снизить в течение нескольких лет. Такое мнение высказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Часть предложений ведомства посвящена решению этой задачи, заявил он на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы, — цитирует Кудрина ТАСС.

Он добавил, что на данный момент «есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели».

Ранее эксперты Всемирного банка заявили, что по итогам 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, но не будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, за время эпидемии коронавируса вдвое выросла доля бедных среди бездетных семей. Об этом говорится в аналитическом докладе экспертов ВШЭ.