Когда в России пройдут выборы президента в 2024 году: что говорил Путин Клишас: Совфед рассмотрит вопрос о дате выборов президента РФ 7 декабря

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Совет Федерации предлагает провести выборы президента РФ 17 марта 2024 года. Об этом рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Какие подробности известны, что о грядущем мероприятии говорил лидер России Владимир Путин?

Клишас также сообщил, что постановление о назначении даты выборов верхняя палата парламента рассмотрит 7 декабря.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Вопрос будет внесен на рассмотрение очередного пленарного заседания Совета Федерации 7 декабря 2023 года», — рассказал он.

Дата должна быть объявлена в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня начала выборов.

На рассмотрение пригласят главу Центризбиркома России Эллу Памфилову, ЦИК примет решение о возможности многодневного голосования.

Что про президентскую кампанию сказала Памфилова

Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком РФ планирует 8 декабря провести заседание, посвященное старту президентской кампании. Она также призвала коллег по ЦИК быть готовыми к новому этапу.

«8 декабря проводим наше первое официальное заседание в новом зале, отремонтированном, посвященное старту президентской кампании, со всеми вытекающими последствиями», — сказала Памфилова.

Что Путин говорил про выборы президента

Владимир Путин заявлял, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории России, будут пресекаться. По его словам, государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции.

«Что касается действий государства — мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давление на избирательный процесс будут пресекаться», — говорил российский лидер.

Путин также отмечал, что выборы должны быть открытыми, прозрачными и организованными на высшем уровне. По его мнению, это важно для укрепления доверия россиян к результатам голосования и для легитимности избранной власти.

Какие поправки были внесены в закон о выборах президента

В ноябре этого года Владимир Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах. Закон уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках, вводит ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Кроме того, на заседания избиркомов будут допускаться представители тех медиаресурсов, которые работают на основании трудового договора.

В законе также говорится, что при проведении предвыборной агитации на выборах президента не допускается использование сайтов, заблокированных Роскомнадзором. Вместе с тем закреплено правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить соответствующие сведения в письменной форме в зарегистрировавшую его избирательную комиссию.

Более того, голосование в субъектах с военным положением будет возможно по итогам консультаций ЦИК с Министерством обороны России, ФСБ и с главами этих регионов. Также законом закрепляются правила проведения выборов за рубежом.

Читайте также:

Стало известно, какой будет президентская кампания

Путин назвал причины значительного роста доверия россиян к выборам

Путин рассказал, что является главным результатом выборов в России