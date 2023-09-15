Когда мобилизованных вернут домой из зоны СВО, будет ли новая волна

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Россияне, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться домой только после окончания спецоперации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Что он еще сообщил?

Когда мобилизованные могут уйти в отпуск

Глава оборонного комитета сообщил, что все участники спецоперации имеют право на отпуск. Он предоставляется после шести месяцев службы.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — объяснил парламентарий.

По словам Картаполова, отпуск предоставляется не менее чем на 14 суток без учета времени на проезд в обе стороны.

Сколько ВС РФ нужно набрать контрактников для СВО

Андрей Картаполов напомнил, что набор добровольцев не прекращался с момента начала спецоперации. Они ежедневно подписывают контракты с ВС РФ.

«Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным», — сказал он.

Президент России Владимир Путин сегодня, 15 сентября, сообщил, что за 2023 год с ВС РФ подписано 300 000 контрактов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что для успешного выполнения боевых задач на фронте российской армии будет достаточно около полумиллиона контрактников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Проводы военнослужащих-контрактников

«Верховный главнокомандующий объективно правильно оценил ситуацию по вопросу набора на контрактную службу. Нам, конечно, предстоит многие вопросы дополнить, работать в этом направлении. В общей сложности армии нужно до 500 тысяч контрактников», — уточнил он.

По словам Швытника, контрактники изначально отправляются на боевую подготовку, а затем распределяются по различным направлениям в зависимости от задач, поставленных Минобороны.

Будет ли вторая волна мобилизации в России

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что мобилизация может понадобиться для того, чтобы дать участникам спецоперации «надежду на жизнь и возвращение домой».

«У них может утратиться вся мотивация, стойкость, желание оборонять назначенные рубежи. Люди могут устать, они не будут знать, когда их заменят, когда будет отпуск. Поэтому ротация крайне важна и нужна. Предположу, что для ротации в ВС РФ в зоне СВО нужно примерно 300–400 тысяч бойцов. То есть не исключаю, что мобилизация нужна», — заявил эксперт.

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов в свою очередь заверил, что ротация служащих в зоне СВО пройдет за счет контрактников, поэтому в настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть, и больше», — сказал Картаполов.

Читайте также:

Приказ Шойгу: какие болезни освобождают россиян от мобилизации

Путин ответил на вопрос о вербовке добровольцев из КНДР для СВО

Правда ли, что Украина может официально объявить войну России осенью