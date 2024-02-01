Когда Михаил Ефремов выйдет на свободу? При чем здесь Охлобыстин и 80 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов может в скором времени выйти на свободу. Когда это может случиться, как живет Ефремов в колонии, что сказал об освобождении коллеги Иван Охлобыстин?

Когда Ефремов может освободиться из колонии

Срок заключения Ефремова может закончиться через полтора-два месяца, сообщил Охлобыстин. Уточняется, что в марте у артиста появится возможность подать заявку на условно-досрочное освобождение (УДО).

«Михаил Ефремов может выйти по УДО через полтора-два месяца. В марте этого года у артиста появится возможность подать соответствующую заявку», — отмечается в публикации Telegram-канала SHOT.

Что сказал об освобождении Ефремова Охлобыстин

Охлобыстин выразил надежду, что специальная комиссия позволит Ефремову освободиться из колонии условно-досрочно.

«Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться», — сказал Охлобыстин.

Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина. Звезда сериалов «Интерны» и «Полярный» поддерживал Ефремова с момента смертельного ДТП в Москве, в результате расследования которого актер отправился за решетку.

«Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом. Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: „Ах ты... какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю“. Ну чушь же», — говорил Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica в июле 2020 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Охлобыстин

Чем Ефремов занимается в колонии

В сентябре 2023 года Охлобыстин рассказал ТАСС, что Ефремов работает на швейном производстве, делает молнии для защитных костюмов. Сам осужденный актер в блиц-интервью «Коммерсанту» отмечал, что работа ему нравится — она развивает моторику рук. Также он в шутку назвал себя Зевсом, сказав, что «укрощает молнии».

Как уточнялось, Ефремов в колонии работает много, по восемь и больше часов в день, потому что все заключенные должны выполнять норму. Максимально за свой труд он может получать 5 тыс. рублей.

Экс-адвокат Ефремова Петр Хархорин в сентябре 2021 года рассказывал NEWS.ru, что актер принимает активное участие в жизни колонии — это важное условие при получении УДО.

«Участвовал в организации чемпионата по бильярду, по настольному теннису. В характеристике из личного дела сказано: ни единого нарушения, три поощрения», — делился юрист.

Как Ефремов разбогател в колонии

В январе текущего года Telegram-канал SHOT сообщал, что Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По данным источника, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

Уточняется, что Ефремов, будучи в колонии, погасил все долги (195 546 рублей) перед Федеральной налоговой службой, в том числе налоги на имущество. Теперь, как сказано в публикации, актер окончательно вступил в права наследования: Ефремов стал владельцем пятикомнатной квартиры на Тверской улице (50 млн рублей) и трехкомнатной на Олимпийском проспекте (30 млн рублей).

Как Ефремов попал в тюрьму

Ефремов 8 июня 2020 года, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и выехал на Садовое кольцо. На Смоленской площади он не справился с управлением. Джип артиста свернул на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном, водитель которого Сергей Захаров в результате аварии был госпитализирован. В больнице он скончался.

8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. С него также снискали компенсацию в размере 800 тыс. рублей в пользу семьи погибшего и лишили водительских прав на три года. Позже срок лишения свободы сократился до семи с половиной лет. Актер был зачислен в исправительную колонию № 4 Белгородской области. Срок истекает в 2027 году.

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