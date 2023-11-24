Когда Decathlon откроют в Москве и Петербурге: что с другими городами РФ Первые магазины Desport на месте Decathlon отроются в РФ в ноябре или декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал, что первые магазины спортивных товаров Desport на месте Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября или начале декабря, сообщает ТАСС. Что об этом известно?

В каких городах отроются магазины Desport

По словам Евтухова, первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге. Всего Desport планирует расширить свою сеть до 30 торговых точек в различных городах России. Про другие регионы РФ точной информации пока нет.

«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года. Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров», — заявил замминистра.

Что говорили владельцы Desport про открытие магазинов

31 октября покупатель российских активов спортивного ретейлера Decathlon компания АРМ сообщила, что открытие магазинов планируется в декабре 2023 года.

«ООО „АРМ“, которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сообщили в APM.

Также, по информации Telegram-канала Mash, заработная плата сотрудников сети спортивных магазинов будет в районе 60 000 рублей.

«За время застоя большинство работников разбежались из компании, а новых найти оказалось не так просто. Поэтому решили повысить ставку с 43к рублей до 60к рублей + зазывать людей рефералочкой. За каждого приведенного друга полагается +50% его оклада. Но только если вы оба проработаете больше полугода», — говорится в публикации.

Вернется ли Adidas в Россию

20 ноября стало известно, что товары немецкого бренда Adidas могут вернуться в Россию в ближайшее время, но открытия полноценных магазинов не планируется.

Отмечается, что спортивная продукция будет поступать в Россию через ОАЭ. Предположительно, первая партия прибудет в Россию уже 25 ноября и появится в экс-магазине Adidas на Авиамоторной улице в Москве.

Также известно, что ассортимент в России продукции Adidas составит не более 60% и будет стоить гораздо дороже, чем до ухода с российского рынка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению экономиста Александра Разуваева, решение компании Adidas возобновить продажу спортивной одежды в России является ожидаемым, равно как и двукратное повышение стоимости товаров, потому что владельцы бренда не хотят терять такой большой рынок сбыта.

«Логистика по стоимости выросла. Российский рынок достаточно большой, чтобы от него отказываться. Многие покупают эту продукцию онлайн, и это очень хороший спрос. Смысл терять такой рынок, ведь это серьезная потеря денег. Я думаю, как закончится СВО, они и свои магазины откроют. Все это вопросы следующего года», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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