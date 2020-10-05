Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,2

https://static.news.ru/photo/925529d0-06df-11eb-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России к 5 октября вновь увеличился до 1,2. Он приблизился к максимальному показателю за последние несколько месяцев.

При этом в Москве коэффициент увеличился с 1,28 до 1,35, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты, основанные на данных оперативного штаба по контролю за распространением заболевания.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.

Регионы, где показатель равен или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ограничения, вводимые из-за пандемии. Если значение составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при 0,5 и ниже — к третьему.

Однако при возвращении к пороговым значениям и их длительном превышении могут быть вновь введены ограничения. Таким образом, основания для них сейчас имеются. Тем не менее подобные решения остаются за регионами.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. В Совете Федерации не исключили, что из-за ухудшения эпидемической ситуации придётся вновь закрыть границы и сократить число авиарейсов.