Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,2

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России к 5 октября вновь увеличился до 1,2. Он приблизился к максимальному показателю за последние несколько месяцев.
При этом в Москве коэффициент увеличился с 1,28 до 1,35,
Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.
Регионы, где показатель равен или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ограничения, вводимые из-за пандемии. Если значение составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при 0,5 и ниже — к третьему.
Однако при возвращении к пороговым значениям и их длительном превышении могут быть вновь введены ограничения. Таким образом, основания для них сейчас имеются. Тем не менее подобные решения остаются за регионами.
Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. В Совете Федерации не исключили, что из-за ухудшения эпидемической ситуации придётся вновь закрыть границы и сократить число авиарейсов.
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