Коц: Зеленского с Залужным поссорили «проснувшиеся» агенты Москвы Военкор Коц высмеял заявления Киева о «спящих» агентах Москвы

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного поссорили агенты РФ, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Так он высмеял заявление СНБО о том, что Москва пытается дестабилизировать обстановку внутри страны своими «спящими» агентами. По словам военкора, украинцы по привычке спихивают все свои неудачи и провалы на Россию.

Оказывается, Зеленского с Залужным поссорила Москва. Хотя чего удивляться, если в Киеве на полном серьезе обсуждают «российский план «Майдан-3» (очевидно, первые два тоже мы устроили) по свержению власти в неньке. На «руку Кремля» украинцы привычно спихивают все свои провалы и недоработки. И чем дальше в пропасть будет катиться страна, тем громче будут их голоса, — написал Коц.

В банку с пауками, именуемую «украинским политикумом», даже можно не соваться, добавил военкор. По его словам, они сами друг друга перегрызут без постороннего вмешательства.

Ранее Коц нашел любопытную деталь в «наезде» депутата Верховной рады Марьяны Безуглой на Залужного. По ее словам, главком каждый месяц просит мобилизовать по 20 тысяч граждан. Военкор считает, что именно столько Украина теряет на поле боя ежемесячно.