Коц заявил о попытках западных СМИ спасти репутацию Зеленского

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Западные средства массовой информации пытаются спасти репутацию президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. В качестве примера он привел публикации ведущих изданий, которые «отмазывают» главу Украины в ситуации с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Картина маслом: голубю мира Зеленскому противостоит ястреб Залужный. Президент, дескать, ни при чем, это все дуболомы в погонах никак навоеваться не могут. Этот антикриз в СМИ запустили, чтобы рейтинг Зеленского не обрушился окончательно, — пишет военкор.

При этом, отмечает он, Залужный сильно опережает Зеленского в народных рейтингах. Военкор также обратил внимание на неожиданный визит в Киев замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Коц убежден, что американская чиновница прилетела на Украину, чтобы «дать по шапке комику, возомнившему себя Черчиллем».

Чего удумал — менять главкома, не посоветовавшись с вашингтонским обкомом, — резюмировал он.

Ранее The Washington Post писал, что Залужный пока останется на своей должности, однако решение об его увольнение президент Украины уже принял. Глава Украины убежден, что смена главнокомандующего армией поспособствует «оживлению ситуации», утверждают авторы публикации.

Bloomberg сообщал, что Зеленский 29 января встретился с Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Отмечалось, что глава государства попросил главкома покинуть свою должность, поскольку опасается продвижения российских войск и заморозки конфликта.