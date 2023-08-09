Коц заявил о плане Польши напасть на Германию: что пишут военкоры 9 августа Поддубный рассказал о продвижении ВС РФ под Купянском

Фото: Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные корреспонденты и блогеры прокомментировали главные события специальной военной операции на Украине. Сладков призвал освободить Африку от влияния Запада. Поддубный рассказал о наступлении ВС РФ на Купянском направлении в Харьковской области. Коц допустил военное противостояние Польши и Германии. Что пишут военкоры 9 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Запад — это банда эксплуататоров»

Военный корреспондент Александр Сладков назвал страны Запада «бандой эксплуататоров», которые продолжают наживаться на бывших колониях. Пришедшие к власти в Нигере военные 9 августа заявили о нападении французских военнослужащих на представителей национальной гвардии страны.

«Я помню, как в советское время от капиталистов-колонизаторов требовали освободить Африку от западного гнета. Нам это казалось просто словами. Повзрослев, я понял: Запад — это реально гигантская банда эксплуататоров, наживающаяся на каждом, кого удалось поработить. Нет у англосаксов, французов, португальцев, испанцев, немцев ни морали, ни сострадания, они по сути своей работорговцы. Если им выпишут пинчище под зад с Черного континента — это будет по-честному», — подчеркнул Сладков.

Кроме нападения на позиции национальной гвардии Нигера, власти обвинили Париж в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов. Франция отвергает все обвинения, передает AFP.

Евгений Поддубный: «Продвижение ВС РФ идет под Купянском»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что попытки наступления ВСУ отражаются по всей линии соприкосновения. ВС РФ продвигаются под Купянском.

«Атаки штурмовых групп противника успешно отражаются нашими войсками по всей линии соприкосновения. Продвижение ВС РФ идет на Купянском направлении. Здесь работают штурмовые отряды „Западной“ группировки войск. При поддержке артиллерии и авиации, наносящих огневое поражение противнику, наши бойцы продолжают продвигаться вперед в зоне своей ответственности. Резервы, подтянутые противником в этом районе, не смогли улучшить положение ВСУ», — подчеркивает журналист.

Минобороны России ранее сообщило о продвижении российских подразделений на Купянском направлении и отражении контратак ВСУ на границе ЛНР и Харьковской области. Украинские власти призвали жителей подконтрольного Киеву Купянска эвакуироваться.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Александр Коц: «Польша может поквитаться с Германией»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал намерение Польши увеличить вооруженные силы до уровня второй армии в НАТО после США. Кроме очевидных рисков для России, польская армия может угрожать Германии, допустил журналист.

«Планы у Польши действительно наполеоновские. В планах увеличение численности армии со 160 тысяч до 300 тысяч штыков. Варшава планирует потратить на оборону $115 млрд до 2035 года. Значительная часть этих средств пойдет на новую боевую технику. Русофобия поляков давно всем известна. Но они не испытывают теплых чувств и к Германии. Нельзя исключать сценарий, когда Польша в будущем, опьяненная новообретенной военной мощью, решит расквитаться за старые обиды и забрать силой то, что считает своим по праву. И Германии, на глазах теряющей экономический и военный вес, будет непросто этому помешать», — предположил Коц.

Министр обороны Сергей Шойгу 9 августа назвал милитаризацию Польши угрозой и главным инструментом антироссийской политики Соединенных штатов.

Андрей Руденко назвал танки Abrams головной болью ВСУ

Военный репортер Андрей Руденко считает, что готовящиеся к отправке на Украину американские основные танки Abrams не помогут ВСУ из-за проблем с совместимостью.

«Польза Abrams весьма сомнительна, а вот головной боли они ВСУ явно прибавят. Применять эту технику совместно с другими танками будет сложно и накладно», — подчеркнул журналист.

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams, заявил телеканалу CNN глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш. По его словам, ВСУ получат боевые машины к началу осени, но сначала их направят в Европу.

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Борис Рожин: «Франция пытается удержать контроль над ураном»

Военный эксперт Борис Рожин объяснил нежелание Франции выводить военный контингент из Нигера попытками удержать контроль над поставками урана, который добывается в этой африканской стране.

«Власти Нигера сообщили, что французские военные напали на военных Нигера и нарушили воздушное пространство их страны. Французские колонизаторы пытаются всеми силами удержать контроль над нигерским ураном», — полагает Рожин.

Герман Куликовский назвал неожиданное направление контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Герман Куликовский призвал готовиться к возможным попыткам ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. По информации эксперта, украинские подразделение периодически «прощупывают позиции» ВС РФ на подконтрольном России левом берегу.

«Источником проблем может стать нижнее течение Днепра, где противник продолжает прощупывать позиции, напрыгивая малыми группами на левый берег. Где-то его уничтожают, где-то он уходит сам, но в любом случае эти высадки дают противнику информацию о нашей системе обороны. Высокий берег облегчает ВСУ разведку наших позиций, и маскировку своих, и огневую поддержку как в случае прикрытия отхода, так и для развития успеха. Учитывая важность этого направления, как минимум демонстративный удар там вполне вероятен», — отмечает Куликовский.

Фото: МО Украины

Роман Алехин: «Началась информационная подготовка к возвращению Суровикина»

Военный волонтер Роман Алехин полагает, что общественное мнение готовят к возвращению генерала армии Сергея Суровикина, который исчез из публичного пространства в конце июня после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

«Началась информационная подготовка самого ожидаемого возвращения генерала в строй за все время СВО. Сергей Суровикин уже сделал для армии, народа и России очень много, и скоро мы увидим очень много громких побед русского солдата под его командованием. Очень ждем мы, очень ждет его весь фронт», — написал Алехин.

Сергей Колясников: «Судебная система поощряет нападения на участников СВО»

Военный корреспондент Сергей Колясников раскритиковал решение суда Екатеринбурга, который назначил мужчине, оскорбившему ребенка за использование символа Z, незначительный штраф.

«Суд признал его виновным, но „в связи с деятельным раскаянием“ подсудимого прекратил дело. Отец мальчишки сражается на Украине. Каково ему видеть такую лояльность суда к человеку в тылу, напавшему на его сына? Не пойму, у нас судебная система сознательно поощряет нападения на участников СВО?» — удивился Колясников.

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против мужчины, оскорбившего мальчика из-за шапки с буквой Z. Суд обязал обвиняемого Александра Неустроева выплатить штраф в 7 тыс. рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы опротестовать это решение.

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