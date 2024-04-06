Коц возмутился реакцией скептиков на вступление экс-вагнеровцев в «Ахмат» Коц пожелал удачи присоединившемуся к «Ахмату» отряду экс-вагнеровцев

Фото: Александр Река/ТАСС

Военкор Александр Коц в Telegram-канале признался, что не понимает скептицизма относительно вступления бывших бойцов ЧВК «Вагнер» под командованием Ратибора в спецназ «Ахмат». Он отметил, что бойцы просто решили продолжать работать в интересах государства, а не бесконечно поминать старое. В связи с этим военкор пожелал бойцам удачи, выразив уверенность, что они вновь докажут свою эффективность.

Не понимаю скептицизма некоторых по поводу появления в составе спецназа «Ахмат» полка из бывших бойцов ЧВК «Вагнер» под командованием Ратибора <...> Дескать, как можно идти воевать к тому, с кем у кого-то когда-то были какие-то рамсы. Тут каждому свое. Кому-то — бессмысленно и бесконечно поминать старое, кому-то — работать, как и раньше, в интересах государства. Ратибор выбрал второе, — отметил Коц.

Военкор вспомнил, что ему уже доводилось работать с подразделением бывших вагнеровцев, присоединившихся к «Ахмату». По его словам, бойцам разрешили оставить их символику и систему управления, за счет которой ЧВК и была эффективной.

Уверен, и с полком Ратибора будет то же самое. Можно только пожелать удачи и фарта новому подразделению, которое наконец возвращается на фронт, — добавил Коц.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром с позывным Ратибор. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.