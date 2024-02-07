Военкор сообщил, что ВС РФ начали операцию по возвращению Красного Лимана Военкор Андрей Коц: ВС России начали операцию по возвращению Красного Лимана

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Коц заявил изданию URA.RU, что российские войска начали наступательную операцию по возвращению города Красный Лиман, расположенного на подконтрольной украинской армии территории ДНР. По его словам, сейчас бойцы ВС России продвигаются в районе сел Терны, Торское и Ямполь, взятие этой линии позволит войскам выйти на Красный Лиман. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взятие линии Терны — Ямполь — Торское позволит нам выйти на Красный Лиман <...>. Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать, — рассказал военкор.

Корреспондент отметил, что это наступление можно считать частью плана по защите приграничных регионов от обстрелов украинских войск. При этом Коц подчеркнул, что быстро взять под контроль эти территории будет крайне сложно, поскольку на пути войск есть естественная преграда в виде реки Жеребец, через которую тяжело переправиться ввиду постоянных обстрелов.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали район дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Ведомство опубликовало видео, на котором показаны точечные удары Т-80БВМ по противнику.

Начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук в январе сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.