Коц сравнил удар БПЛА по Москве с 11 сентября: что пишут военкоры 1 августа А издание Politico уже представило план коллективного управления Украиной

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Российские военные корреспонденты и блогеры поздравили работающих в зоне СВО волонтеров с Днем тыла. Коц сравнил атаку БПЛА на «Москва-Сити» с терактом 11 сентября. Поддубный рассказал, как американских студентов вербуют в украинский Интернациональный легион, а Андрей Медведев предрек создание в России новой БПЛА-монополии «Дронпроминвест». О чем пишут военкоры 1 августа — в материале NEWS.ru.

Сладков: «Курсанты Вольского училища тыла попали в штурмовые отряды»

Военный корреспондент Александр Сладков напомнил, что 1 августа в России отмечают День тыла ВС РФ.

«Сегодня день Тыла ВС РФ. Нет парада, полевых кухонь и торжественного проноса сухих пайков, и не идет стройными рядами чудом сохранившееся при Анатолии Сердюкове Вольское училище по Красной площади. Но тыл есть, и без него нет победы», — подчеркнул военкор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сладков также рассказал, что курсанты Вольского военного института материального обеспечения, отчисленные после погрома в казарме в марте, попали в штурмовые отряды на СВО, где хорошо себя проявили.

«Помните, была громкая история о большом шухере в тыловом Вольском училище, когда выпускной курс унижал первокурсников? Тогда виноватые курсанты были отчислены и направлены в зону проведения СВО, и не на кухни, а в штурмовые отряды. По моим данным, эти курсанты-тыловики великолепно показали себя, как штурмовики — награждены орденами, надеюсь восстановлены в училище», — рассказал журналист.

Евгений Поддубный: «Украина вербует наёмников среди американских студентов»

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал фотографию листовки для вербовки американских студентов в Интернациональный легион теробороны Украины.

«Украина вербует наёмников среди американских студентов, за которыми числятся долги за обучение. На листовке символика украинского МИДа. Вербовочные центры режима разбросаны при украинских посольствах и консульствах в десятках стран мира. Правительства этих государств, где вербовка наемников преследуется по закону, делают вид, что ничего не замечают», — отмечает Поддубный.

Фото: МО Украины

Фото, предположительно, сделано в Университете округа Колумбия — на доске объявлений висят листовки с логотипом учреждения.

Андрей Руденко: «ВСУ три раза контратаковали под Авдеевкой и Марьинкой»

Военный репортер Андрей Руденко сообщил, что обстановка на Авдеевском и Марьинском направлениях в ДНР за последние сутки была относительно спокойной.

«Прошедшие сутки на Авдеевском и Марьинском направлении прошли относительно спокойно. Враг три раза пытался контратаковать: два раза на Марьинском, один раз на Авдеевском направлении. Группы пехоты при поддержке двух БМП в каждой атаке. БМП были замечены российскими наблюдателями задолго до выхода на рубежи контратаки. По ним были нанесены артиллерийские удары, что заставило врага отступить», — сообщил журналист.

Андрей Медведев: «В России хотят создать „Дронпроминвест“»

Публицист Андрей Медведев раскритиковал инициативы российских депутатов по ограничению гражданского оборота БПЛА и антидроновых ружей. Это повредит деятельности волонтерских организаций, считает журналист.

«Я смотрю, что помимо закона, о противодействии БПЛА, теперь решили ещё и сочинить закон о противодействии антидроновым ружьям. Я примерно понимаю, к чему это все приведёт. Фронт останется без дронов, которые собирают волонтёрские команды, и без антидроновых ружей. Сказать, что эти предложения депутатов весьма тревожны, это ничего не сказать. Это ошибка», — уверен публицист.

Медведев считает, что смысл ограничительных инициатив — сосредоточить производство БПЛА в одной компании.

«У меня есть ощущение, что задача принятия всех этих законов только в том, чтобы сосредоточить производство дронов в одной компании. Условное АО „Дронпроминвест“. В этом нет особенно ничего плохого. В США есть пул компаний, сидящих на оборонзаказе. И дроны там клепает условная дочка Boeing. Но американская схема на нашей почве убьёт возникающую конкуренцию в сфере военного производства и технологий», — полагает публицист.

Герман Куликовский: «Запад спишет неудачи ВСУ вместе с Зеленским»

Военный аналитик Герман Куликовский предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать западные союзники, чтобы начать переговоры и списать неудачи.

«Много раз про это писал, теперь вот и американцы жирно намекают. Одиозных фигур типа Зеленского и Буданова Запад ликвидирует с очень большой долей вероятности, дабы не портить „переговорный фон“ да и вообще ради того, чтобы все неудачи по итогу свалить на них, мол, что поделать, эксцесс исполнителя, а сами мы все делали правильно», — предположил Куликовский.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Так он отреагировал на статью Politico, в которой раскрывается план на случай смерти Зеленского. Авторы полагают, что страной будет управлять совет, в него войдут председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Главнокомандующим армии, по версии СМИ, останется Валерий Залужный.

Александр Коц: «Между ударами по „Москва-Сити“ и 11 сентября нет ничего общего»

Военный корреспондент Александр Коц сравнил атаки беспилотников на деловой квартал «Москва-Сити» и теракт 11 сентября в США. Он пришел к выводу, что между ними нет ничего общего.

«Ударом по башням-близнецам 22 года назад „Аль-Каида“ (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена) громко заявила о себе всему миру. Тогда, напомним, погибло почти три тысячи ни в чем не повинных американцев. Этот теракт вызвал в западном мире поистине тектонические сдвиги и спровоцировал многолетний крестовый поход США против исламского экстремизма. Чего же добилась Украина, дважды атаковав кустарными дронами комплекс небоскребов в центре Москвы? Да ничего особенного. В офисных помещениях выбило стекла, повредило фасад и, говорят, ранило охранника», — отмечает Коц.

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