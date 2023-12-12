Коц сообщил об уничтожении 101-й бригады ВСУ на Харьковском направлении Коц: ВС РФ из ЗРК С-300 накрыли расположение 101-й бригады ВСУ под Харьковом

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Пусковая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300

Расчет зенитного ракетного комплекса С-300 «Фаворит» поразил пункт дислокации 101-й отдельной бригады теробороны Закарпатья на Харьковском направлении, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Как обратил внимание журналист, ювелирную работу российских военнослужащих подтверждает опубликованный в соцсетях некролог ВСУ.

Объективный контроль в форме некролога подтверждает ювелирную работу наших ракетчиков по пункту дислокации 101-й отдельной бригады теробороны Закарпатья. Что она делала в Харьковской области, пусть теперь спрашивают родственники уничтоженных тероборонцев, — написал Коц.

Минобороны России ранее сообщило, что российские беспилотники нанесли удары по позициям украинских войск в районе Берестового. На предоставленных ведомством кадрах видна боевая работа военнослужащих-операторов БПЛА.

До этого Минобороны РФ рассказало, что бойцы Воздушно-десантных войск России нанесли удары по позициям украинских войск на Запорожском направлении. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как окопы ВСУ атакуют FPV-беспилотники, управляемыми операторами в режиме от первого лица. В результате обстрела противник потерял одно отделение.