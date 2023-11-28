Коц с иронией высказался о планах Киева «переименовать» города в Крыму Коц: если дать Украине волю, то Москва станет Жмеринкой

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Если дать Украине волю, то Москва превратится в Жмеринку, с иронией заметил военный корреспондент Александр Коц, комментируя планы Киева вернуть «исторические» названия городам в Крыму и предложение секретаря Совбеза Украины «переименовать» Севастополь в «объект № 6». В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что власти страны способны на это только «у себя в голове».

Дай политическим украинцам волю — они и Москву в Жмеринку переименуют. У себя в голове. А севастопольские остроумцы наверняка дадут автору «объекта № 6» прозвище «изделие № 2», — написал Коц.

Ранее на заседании украинской Национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка, которое прошло 22 ноября, было принято решение о возвращении населенным пунктам Крыма «топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымско-татарские названия». Таким образом, согласно заявлению Министерства реинтеграции, будет осуществляться «борьба с пропагандой российской имперской политики на Украине» и «деколонизация топонимии».

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.