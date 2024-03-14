Военкор словами Пушкина прокомментировал ликвидацию тысяч наемников ВСУ Военкор Коц процитировал Пушкина после отчета МО РФ о ликвидации наемников ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц отрывком из стихотворения писателя Александра Пушкина прокомментировал сообщение Министерства обороны РФ о том, что в зоне спецоперации ВС России уничтожили почти шесть тысяч «диких гусей» — иностранных наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Уточняется, что большая часть наемников — поляки.

Коц отметил, что российские военные ликвидировали 5962 наемника, прибывших на Украину. Среди них 1497 солдат из Польши и 561 из Грузии. Также известно, что на украинскую территорию из США прибыло 1113 бойцов, из них погиб 491 человек. Военкор решил прокомментировать эту сводку цитатой Пушкина.

Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов, — написал он.

Ранее Минобороны России предоставило статистику об иностранных наемниках на Украине. По данным ведомства, в общей сложности на сторону ВСУ встало 13 387 иностранных граждан.

До этого стало известно, что польские наемники в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом согласились вступить в фиктивную ЧВК. Данную компанию, как им объяснили пранкеры, организовал бывший президент Украины Петр Порошенко.