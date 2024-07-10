Коц рассказал, за что сражаются Россия и страны Глобального Юга Коц: Россия сражается за новую систему глобальной безопасности

Фото: Александр Река/ТАСС

Сегодня Россия и государства Глобального Юга сражаются за то, чтобы выстроить новую послевоенную систему глобальной безопасности, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Вместе с этим страны НАТО объявляют о выделении $40 млрд Украине в следующем году, чтобы затянуть конфликт и увеличить площади кладбищ, отметил он.

У них там только и думают, что бы еще предпринять, чтобы продлить войну и увеличить площади кладбищ. У нас тут — как прийти к миру и построить новую послевоенную систему глобальной безопасности, — считает Коц.

Военкор добавил, что именно о создании новой системы глобальной безопасности Россия говорит с лидером КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, а также с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По его словам, политик уже готов к подписанию «большого договора» с Москвой.

Если собрать всю «коалицию за новый мир», это больше половины планеты. Партия «ястребов» — сопротивляющийся новому «золотой миллиард». США по инерции продолжают претендовать на господство в Евразии, тогда как их влияние на континенте постепенно уходит, — написал Коц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что исход конфликта на Украине определит глобальную безопасность на десятилетия вперед. Он призвал страны Альянса начать борьбу за свободу и демократию.