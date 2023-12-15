Коц рассказал подробности гибели журналиста Стенина в Донбассе Военкор Коц рассказал, как журналист Стенин погиб в Донбассе

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Андрей Стенин

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, сообщил детали гибели фотографа МИА «Россия Сегодня» Андрея Стенина. По словам Коца, Стенин просто выполнял свою работу в Донбассе, когда его настигла смерть.

Мы находились в заблокированном Славянске, в моем гостиничном номере, и раз за разом рассматривали страшные кадры из-под Луганска. Андрей просил их поставить вновь и вновь. «Что ты там хочешь увидеть, Андрюха?» — спросил я его. «Я хочу понять, что они сделали не так, чтобы избежать этого в будущем». Андрея не стало спустя два месяца. Мы нашли его останки через две недели после убийства, — поделился Коц.

Военкор добавил, что был на месте гибели Стенина, видел его сожженную машину, смотрел на следы от протекторов и пытался понять, что фотограф сделал не так. Однако, продолжил Коц, Стенин, как и в случае с погибшими корреспондентами ВГТРК Антоном Волошиным и Игорем Корнелюком, не совершал фатальных ошибок.

Они просто выполняли свою работу, которая, так сложилось, сопряжена с риском для жизни. Как Максим Фомин и Дарья Дугина. Как Ростик Журавлев и Боря Максудов, — написал военкор.

Коц рассказал, что каждый раз, когда приезжает на могилу Стенина, встречает там его маму и неизменно чувствует боль. Он добавил, что на надгробной плите его коллеги высечено: «Хотел, чтобы знали».

В конце ноября российский журналист Борис Максудов попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. От полученных травм корреспондент скончался. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении военкора орденом Мужества. Как и Стенина, Максудова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания играл траурный оркестр, а почетный караул дал троекратный залп в соответствии с воинскими почестями.