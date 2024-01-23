Коц рассказал об «объедках» для Киева после конфискации активов РФ Коц: Украине не стоит рассчитывать на деньги от конфискации российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США уже «попилили» $300 млрд, которые могут получить при возможной конфискации замороженных российских активов, предположил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал публикацию американского агентства Bloomberg о том, что Вашингтон сможет передать эти деньги Киеву через десятки лет. По мнению журналиста, Украине достанутся лишь «объедки» со стола Соединенных Штатов.

Проще говоря, наши 300 миллиардов долларов Вашингтон отдавать не собирается. <...> Да и с какого, собственно, хрена украинцы вообще думают, что эти деньги отдадут им? Чужие 300 миллиардов на Западе уже наверняка попилили. Надо же как-то отбивать миллиарды, потраченные на Украину. Возвращать ворованное там как-то не принято. А Киеву в лучшем случае достанутся объедки, которых хватит на поддержание штанов, — написал он.

Ранее сообщалось, что Запад может потерять почти $300 млрд из-за ответа России на конфискацию резервов Центрального банка РФ. Уточняется, что на конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику из стран Евросоюза, G7, а также Австралии и Швейцарии составлял $288 млрд. При этом данное число может увеличиться в связи с переводом средств на счета типа «С», считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.