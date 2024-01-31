Коц рассказал о влиянии крушения Ил-76 на обмен военнопленными Военкор Коц: логистика при обмене пленными между РФ и Украиной может измениться

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Крушение Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, не должно ставить точку в переговорах по обмену, заявил NEWS.ru специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц. При этом он отметил, что теперь логистика в рамках передачи пленных может измениться.

Этот страшный теракт не должен поставить точку в самом процессе переговоров по поводу обмена, потому что сразу после трагедии в Белгороде у нас многие официальные высокие лица выступили с заявлениями, в которых говорили, что никакие переговоры с Киевом невозможны. Мне кажется, что это очень поспешные заявления, которые не лучшим образом сказываются на состоянии тех бойцов, которые находятся в плену, — сказал Коц.

При этом он заявил, что логистика в рамках обмена наверняка изменится — теперь, по всей видимости, пленных будут доставлять только наземным путем. Возможность проведения таких мероприятий в третьих странах исключать нельзя, но, по мнению Коца, это сильно усложняет процесс.

Я думаю, что при условиях обеспечения безопасности логистических цепочек можно продолжать обмен между двумя странами без привлечения третьих стран, — заявил военкор.

Самолет Ил-76, перевозивший украинских военных, потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, воздушное судно сбили Вооруженные силы Украины. На борту самолета находились 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на воздушное судно терактом.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, власти Украины грубо ошиблись, решив нанести удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Киев рассчитывал во всем обвинить Россию, но план потерпел полное фиаско, подчеркнул он.