Коц рассказал о сверхзадаче США в отношении России Коц: сверхзадача американцев — рассорить Россию со всеми соседями

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Коц

Сверхзадачей США в отношении России является попытка рассорить страну со всеми соседями «на века вечные», заявил в Telegram военкор Александр Коц. Ранее американский генерала Марк Милли призвал украинских военных сделать так, чтобы россияне не ложились спать, без вопроса «а не перережут ли им горло посреди ночи». Коц обратил внимание, что генерал сказал «россияне», а не «российские военные».

Генерал не сказал «ни одного русского солдата». Он внушал украинским спецназовцам, что их враги — все русские. В этом сверхзадача американцев — не просто победить Россию на поле боя, но рассорить ее со всеми соседями на века вечные. Для этого нас надо демонизировать и расчеловечивать. Ну, чтобы у украинца не дрогнула рука среди ночи перерезать спящему русскому горло. Берите пример, хлопцы, с американских головорезов — от Вьетнама до Афганистана, — написал Коц.

До этого Коц заметил, что русофобия проявляется не только за рубежом, но и в России. Журналист рассказал, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на два случая внутренней дискриминации соотечественников.

Коц также поделился историей жительницы Самарской области Елены Мальцевой, которую хотят депортировать в Узбекистан. Он рассказал, что женщина приехала в Россию 10 лет назад, потеряв в Ташкенте все. По словам журналиста, она оформила адресный листок убытия, но чиновники потеряли все ее документы. Из-за этого она не смогла продлить миграционный учет в России.