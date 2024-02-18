Коц рассказал о создании ВСУ нового оборонительного рубежа Коц: ВСУ создают оборонительные рубежи по хребту от Очеретино до Уманского

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие заняты созданием оборонительных рубежей по хребту от Очеретино до Уманского, земляные работы также ведутся в направлении на Карловку, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он предположил, что попытки украинских военных в настоящее время сопротивляться в районах Ласточкино и Орловки делаются с целью выиграть время.

Пока азовские («Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) недобитки пытаются вырваться с Авдеевского коксохима, противник вовсю ведет земляные работы на новом оборонительном рубеже. Как отмечает наша разведка, вээсушники активно копают по хребту от Очеретино до Уманского и далее — на Карловку, — написал он.

Коц ранее опубликовал видео, на котором запечатлен момент поднятия российского флага над администрацией Авдеевки. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ снимают со здания украинскую символику. После этого они расправляют два российских флага, которые устанавливают на здании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что российская армия превосходит украинские войска, в результате чего живая сила ВСУ вынуждена сражаться с дальнобойными системами. Он также подчеркнул, что Запад виноват в том, что ВСУ пришлось оставить Авдеевку, поскольку украинская сторона столкнулась с нехваткой боеприпасов и другой помощи.