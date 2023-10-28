Коц рассказал о подоплеке ударов беспилотников ВСУ по Курской АЭС Коц об ударах по Курской АЭС: Киев пытается вернуть себя на первые полосы СМИ

Фото: МО Украины

Целенаправленная атака на Курскую атомную электростанцию трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ является попыткой Украины вновь вернуться в западную информационную повестку, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, руководство Украины готово на все ради того, чтобы о нем вспомнили на Западе.

Киев не мытьем, так катаньем пытается вернуть себя на первые полосы западных газет и в тренды соцсети X, — написал журналист.

Атаку на Курскую АЭС прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предположила, что такого рода террористические атаки Киев совершает по прямому указанию западных кураторов. По предварительным данным, эти дроны были оснащены взрывчаткой, произведенной в странах Запада, уточнила она.

Дипломат отметила, что организаторы таких атак не могли не осознавать серьезные последствия возможной ядерной катастрофы из-за таких действий. По ее словам, для «преступного киевского режима» не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. В связи с этим МИД России призывает другие государства, а также экологические неправительственные организации и профильные международные организации решительно осудить действия киевского руководства.