Коц рассказал, чего ему не хватило в вопросах Карлсона Путину Коц: в интервью Путина не хватило вопросов про траты США на помощь Украине

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что в вопросах американского журналиста Такера Карлсона к президенту РФ Владимиру Путину ему не хватило темы трат США на вооружение Киеву. По его словам, таким образом он бы наглядно показал, как Вашингтон «сжигает бешеные суммы в черной украинской дыре».

В вопросах Такера Карлсона мне не хватило сугубо прикладных вещей. Во сколько Штатам обходится этот конфликт, сколько американских Humvee и Bradley сгорело на полях Запорожья, какого результата Киев добился на десятки миллиардов американских денег и как американское оружие расползается из Украины по всему миру, — перечислил Коц.

Ранее подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью Путина Такеру Карлсону, однако оно может укрепить противников помощи Киеву. По его словам, он не видит, что интервью повлияло на главу США Джо Байдена. Однако могут укрепиться позиции республиканцев в Конгрессе США, которые выступают против выделения помощи Украине. По словам американского подполковника, точно об этом можно будет сказать после выборов.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью российского президента прорвало западную информационную блокаду. По его словам, Путин говорил прямо и это чувствовалось.