Коц раскрыл, в каком случае Запад введет войска на Украину Коц: Запад введет войска, если Киев перехватит инициативу на поле боя

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Страны Запада могут ввести войска на Украину, как только почувствуют, что ВСУ перехватили инициативу на поле боя, таким мнением поделился в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он убежден, что не стоит принимать на веру западную риторику о красных линиях, о которых сообщило итальянское издание Repubblica. Журналист считает, что Запад не намерен «вписываться в заведомо проигрышное дело».

Не стоит принимать на веру западную риторику о красных линиях. Войска они введут, как только почувствуют, что Украина перехватила инициативу, а Россия начала отступать, — написал военкор.

Ранее Repubblica со ссылкой на источники из дипломатических кругов писало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установила две красные линии для прямого вмешательства Альянса в конфликт на Украине. Они включают «возможность проникновения России через оборону Киева», а также «прямое или косвенное вовлечение третьих сторон» в конфликт.

Военный корреспондент Кристель Нэан ранее рассказала, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке войск для помощи Украине неизбежно привели бы к прямому столкновению между РФ и НАТО. По ее словам, в этом случае диспропорция в вооруженных силах будет такова, что Москва окажется вынуждена нанести ядерный удар.