Коц раскрыл направление главного удара ВСУ: что пишут военкоры 27 июля Основная фаза украинского наступления началась с провала

Фото: МО РФ

Российские военные корреспонденты и блогеры подвели итоги первого дня новой фазы украинского наступления, которая началась с активизации подразделений ВСУ в Запорожской области. Сладков и Рожин объяснили значение форума Россия — Африка, Коц назвал предположительное место главного удара украинской армии. Что пишут военкоры 27 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «ВСУ показательно измочалили»

Военный корреспондент Александр Сладков сообщает о возобновлении попыток наступления ВСУ в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении Запорожской области. По информации на 15 часов, попытки атаковать успеха не имели, подчеркнул журналист

«Украинцы, когда же ваши хозяева над вами сжалятся? Когда вы поймете, что за „дружбой“ с Западом — скитания, разруха и смерть. Посмотрите на своих униженных солдат. Не хватит ли? Вчера наступающих показательно измочалили. Сегодня утром избиение ВСУ под Работино продолжилось. Первый сегодняшний накат сошел. Ждали второй на 15:00, запаздывают», — пишет Сладков.

Военкор также отметил значение форума Россия — Африка для создания антизападной коалиции. «Африка — огромный развивающийся континент, где не любят англичан, американцев, немцев, французов, короче, колонизаторов. Помимо Запада есть воспитанный и перспективный Восток. Та же Северная Корея. Внешнеполитический мир для России все еще многогранен», — подчеркивает Сладков.

Фото: МО Украины

Евгений Поддубный: «Киев не боится терять людей»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что одна из бригад ВСУ, задействованная в Запорожье, потеряла в атаке до 70% личного состава. Бригада участвовала в попытках штурма Работино.

«Район у Работино на Запорожье превращается в место массового захоронения. Противник несет потери, которые в прямом смысле измеряются в ротах. Накануне личный состав 116 бригады ВСУ был брошен в атаку. Рота потеряла 70 процентов личного состава убитыми. Это подтвердили военнопленные из числа управления подразделением. Сегодня та же картина. Десятки уничтоженных танков и бронемашин, уничтоженный личный состав», — пишет журналист.

Поддубный также отмечает, что ВСУ стали «аккуратнее использовать западную технику» и отправляют личный состав на штурмы после артиллерийской подготовки без поддержки тяжелой техники.

«Противник пытается нарушить устойчивость нашей обороны волнообразными накатами силами ротно-тактических групп, которые действуют с высокой интенсивностью. Расчет врага на перегрузку нашей логистики и перебои со снабжением БК и восполнением средств разведки и огневого поражения. Естественно командование ВС РФ это прекрасно понимает», — считает военкор.

Александр Ходаковский: «ВСУ попали в огневой мешок в Старомайорском»

По информации командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, ВСУ попали в огневой мешок, войдя в поселок Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

«Противник методично раскатывал Старомайорское на протяжении нескольких дней, выбивая личный состав из укрытий и превращая эти укрытия в груды битого кирпича. Удовлетворившись результатом, он перешёл к наступлению, зацепился за окраины. Безусловно, он нырнул в мешок, поменявшись с нами ролями. Исключительно из рациональных соображений скажу: теперь противнику в развалинах будет очень несладко», — подчеркнул командир.

По данным Минобороны, атака ВСУ в направлении Старомайорского была отражена при поддержки артиллерии. «Понеся потери в живой силе, противник отступил», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Андрей Руденко: «ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой и Марьинкой»

Военный репортер Андрей Руденко сообщил о четырех попытках контратак ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка.

«Враг четыре раза пытался контратаковать: 2 раза на Марьинском, 2 раза на Авдеевском направлении, но полноценными контратаким это назвать можно с большой натяжкой. Группы пехоты при поддержке одного БМП и танка были замечены нашими наблюдателями задолго до выхода на рубежи контратаки. По ним были нанесены артиллерийские удары, и они отступили», — рассказал репортер.

По информации Руденко, потери ВСУ в контратаках на Авдеевском направлении, за сутки с 25 на 26 июля 2023 года составили два БМП и 9 человек убитыми и ранеными.

Фото: МО Украины

Герман Куликовский: «Наступление закончилось крупнейшими потерями для ВСУ»

Военный эксперт Герман Куликовский подвел итог первого дня новой фазы украинского наступления. По его словам, первый день закончился крупнейшими потерями ВСУ.

«Вчерашний первый день „основной фазы“ завершился, пожалуй, самыми крупными разовыми потерями в бронетехнике у противника. Сейчас, раз американцы уже об этом заявили, ВСУ будут гнать вперёд всеми силами. На кон поставлено слишком много и это касается прежде всего политической ситуации в Америке и вообще объёмов военной и материальной помощи Киеву», — подчеркнул Куликовский.

Александр Коц назвал направление главного удара ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц полагает, что для осуществления главного удара ВСУ потребуется перебросить в Запорожье резервы с других направлений. Даже в случае прорыва фронта у Киева не хватит сил, чтобы развить успех, считает журналист.

«У Киева просто не остается выбора. ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный людской мобилизационный ресурс и технический потенциал, подбрасываемый Западом. Но все это ежедневно истощается. Необходимые для прорыва российской обороны танки и БМП идут порционно. И также порционно перемалываются нашей артиллерией, дронами-камикадзе „Ланцет“ и ракетами „Аллигаторов“ — ударных вертолетов Ка-52», — отмечает Коц.

Фото: МО Украины

У противника есть возможность проломить рубежи в Запорожье, если он сконцентрирует все ресурсы в одной точке, считает Коц. «Это значит — ослабить другие направления — Угледарское, Авдеевское, Артемовское, Краснолиманское, Купянское. Мало пробить брешь, надо чем-то развивать успех, расширять плацдарм, закрепляться и удерживать позиции. Эта задача кажется практически невыполнимой», — объясняет военкор.

Борис Рожин: «Деколонизация Африки продолжается»

Военный блогер Борис Рожин полагает, что военный переворот в Нигере — продолжение тренда на деколонизацию Африки.

«Французский язык исключен из числа официальных языков Мали. Таким образом Мали официально выходит из Франкофонской Африки. Обратите внимание, что помимо Мали французское влияние обнуляется в ЦАР и Буркина Фасо. Выпадение Нигера из этой конструкции будет означать окончательный распад прежней французской колониальной системы, которая существовала в северо-западной Африке с 50-60х годов XX века. Для региона эти процессы носят тектонический характер. Именно отсюда такое внимание к Нигеру», — объяснил Рожин.

По мнению Рожина, Россия помогает форсировать изменения в Африке. Эти действия подтачивают режим эксплуатации Западом своих бывших колоний и зависимых стран. «При этом Россия не навязывает африканцам свой диктат и выступает в роли освободителей, которые помогают местному населению избавиться от колонизаторов», — подчеркнул эксперт.

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