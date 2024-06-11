Коц призвал не верить «заплачкам» Зеленского об объектах энергетики Военкор Коц: не стоит верить словам Зеленского об ударах РФ по энергообъектам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Президент Украины Владимир Зеленский «пожаловался» на удары России по объектам энергетики, однако верить его словам не стоит, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Глава украинского государства заявил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Однако Коц считает, что все это может быть частью информационной борьбы.

Зеленский пожаловался на российские удары по объектам энергетики. Верить этим заплачкам не стоит ни в коем случае. Подобные заявления могут быть элементом информационной борьбы, призванным убедить нас, что мы все делаем правильно, — заявил военкор.

Коц напомнил, что объективного контроля ударов по-прежнему нет, поскольку российские дроны не залетают так далеко вглубь Украины. По его мнению, необходимо продолжать «долбить» по уже пораженным объектам энергетики. Это позволит исключить возможность их восстановления, а также не даст противнику «потерять нюх», заключил военкор.

Ранее Коц сообщил о планах НАТО начать использовать искусственный интеллект для сбора информации о российской авиации. При этом он уверен, что Россия сможет легко ввести Альянс в заблуждение.